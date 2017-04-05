Dünya Sağlık Örgütü: İdlib’te sinir gazı kullanıldı

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye’nin İdlib kentinde sinir gazı kullanıldığını gösteren bulgular olduğunu açıkladı.

Suriye’nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun’daki hava saldırısında 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü’nden geldi.

Dünya Sağlık Örgütü sinir gazı kullanıldığını gösteren bulgular olduğunu açıkladı.

İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleşen hava saldırısı sonrası 100’den fazla sivil ölmüş 500 kişi de kimyasal gazdan etkilenmişti. Ölenler arasında çok sayıda çocuk ta bulunuyor.