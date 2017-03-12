Dünya basınında böyle yankılandı

Hollanda’nın Türk bakanlara yönelik tutumu dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik tutumu üzerine yaşanan gerilim dünya basınında geniş yer buldu.

Hollanda’nın en çok satan gazetesi Telegraaf, Rotterdam’da yaşanan gelişmeleri internet sitesinde kapsamlı bir şekilde işledi. Protestoların kızıştığını aktaran gazete, “polisin göstericilere karşı tazyikli su kullandığını” vurguladı.

İngiliz Guardian gazetesi gelişmeleri internet sitesinin manşetine “Nazi kalıntısı tartışmaları kızışırken, Türk bakanlar engellendi” balığını attı. Gazete, Ankara-Lahey hattında yaşanan tüm gelişmelere haberinde yer verdi.

Rus Sputnik yayın organı “Türk Aile Bakanı ‘istenmeyen yabancı’ ilan edildi ve Hollanda polisi tarafından gözaltına alındı” ifadesini başlık olarak kullandı. Haberde Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın Almanya’ya sınırdışı edildiği hatırlatıldı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, Erdoğan’ın Hollandalı liderlere yönelik sarf ettiği “faşist” ifadesini haberine başlık yaptı. CNN, Türk-Alman Üniversitesi’nden siyaset bilimi hocası Doç. Dr. Enes Bayraklı’nın görüşüne de başvurdu. “Hollanda tarafından alınan kararının ciddi bir diplomatik skandal olduğunu” söyleyen Bayraklı, Türkiye ve Hollanda’nın AB ve NATO müttefiki olduğunu ifade etti. Bayraklı’ya göre; Hollanda hükümeti Çarşamba günü yapılacak seçimler için Geert Wilders’e bir mesaj vermek için böyle bir karar aldı.

Fransız Le Monde gazetesi ise haberi “Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik kriz kötüye gidiyor” başlığıyla verdi. Le Monde da olayla ilgili tüm ayrıntıları aktardı.

ALMAN BASINI GENİŞ YER VERDİ

Alman basınında da olaylar geniş yer buldu. Gelişmeleri “Türk siyasetçilere yönelik giriş yasağı sonrasında Hollanda ve Türkiye arasındaki anlaşmazlık tırmanıyor” başlığıyla veren Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda tarafından Almanya’ya geri gönderildiğini hatırlatarak, Türkiye’nin Rotterdam Konsolosluğu önünde toplanan Türklere polisin toma’larla müdahale ettiğini aktardı.

Alman kamu kanalı ARD’nin haber sitesi tagesschau.de ise, tartışmanın büyüdüğünü belirterek, “Seçim toplantısı tartışmasından diplomatik krize” gelindiğini yazdı.

Frankfurter ALlgemeine Zeitung gazetesi ise, “Hollanda Türk bakanı Almanya’ya geri gönderdi” başlığıyla verdiği haberinde,” Polis Aile Bakanı Kaya’nın Rotterdam Türk konsolosluğuna girmesini engelledi. ‘İstenmeyen yabancı’ olarak Almanya’ya geri dönmek durumunda kaldı. Olaylar yaşandı” bilgisini paylaştı.

Hollanda ile Türkiye arasındaki tırmanan gerilimi “Toplantı krizi büyüyor” başlığıyla veren Die Zeit ise,” Hollanda Türk bakanı sınır dışı etti ve göstericilere tazyikli su sıktı. Türkiye misilleme yapacağını duyurdu” diye yazdı.