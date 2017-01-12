Dumlupınar’ın Şenol ısrarı sürüyor

ŞENOL’A TALİP VAR: Süper Lig takımlarından Dumlpınar, Gençler Birliği’nin başarılı futbolcularından Şenol Şöför’e talip oldu

Süper Lig’in sarı kırmızılı ekiplerinden Dumlupınar, Gençler Birliği’nin başarılı futbolcularından Şenol Şöför’e talip oldu.

Gençler Birliği ve Dumlupınar başkanları Şenol’un transferi için toplanırken, Gençler Birliği Başkanı konuyu teknik heyet ve futbolcu ile görüşecek. Teknik heyetin izin vermesi ve futbolcunun da kabul etmesi durumunda Şenol Dumlupınar’a gidecek.

Dumlupınar ara transfer döneminde GAÜ Çetinkaya’dan golcü futbolcu Khap Sherman ve Mağusa Türk Gücü’nün önemli isimlerinden Hüseyin Kayalılar’ı kadrosuna katmıştı.