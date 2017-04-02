Dumlupınar geç kaldı

Dumlupınar’ın Süper Lig’de kalma adına oynadığı önemli bir maçtı. Oyuna da rakibine oranla daha iyi başladı. 13.dakikada bulduğu golden sonra sanki de maç bitmiş gibi ilk yarı sonuna kadar bir rehavete kapılmaları, Binatlı’nın kendini bulmasına neden oldu. İkinci yarıya her iki takım da ilk yarıya oranla daha hızlı başladı. Ancak daha diri görünen taraf Binatlı takımıydı. Hüseyin Kayalılar ve Sherman’ın tutuk oyunları Dumlupınar’ın hücum yönünü aksattı. 68. dakikada Aleksandr’ın frikik golü Dumlupınar’a soğuk duş etkisi yaptı. Mutlak kazanması gereken taraf ligde kalma adına Dumlupınar olmasına karşın beraberlik golünden sonra istediği etkili baskıyı rakibine karşı kuramadı. 80. dakikaya kadar oyun orta alanda çetin bir mücadele şeklinde geçti. Bu dakikadan sonra ve özellikle genç Yıldıray’ın oyuna girmesinden sonra Dumlupınar galibiyet golü için yüklenmeye başladı. Ancak galibiyet golünü atmaya çalışırken özellikle Kemal Uçaner’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten dışarı atması Dumlupınar adına şanstı. Dumlupınar’ın da 81. dakikada Hüseyin’in boş Binatlı kalesine gönderdiği topta, Ayhan ölümüne yatarak golü önledi. Bu pozisyon da Dumlupınar adına şanssızlıktı. Dumlupınar’da 17 yaşındaki Yıldıray’ın oyuna girmesiyle, takımın hücum gücü arttı. Bence bu oyuncu oyuna daha erken alınmış olsaydı, Dumlupınar’ın gol atma şansı daha da artacaktı. Dört uzatma dakikası iki takım adına da 90 dakikadan daha da tempolu geçti. Bu uzatma dakikalarında her iki takım da gol atabilirdi. Bence, Dumlupınar, erken bulduğu golden sonra baskıyı artırıp, ikinci gol için daha çok çalışsaydı, bu maçı kazanabilirdi. Kazanmaları gerektiğini 80. dakikadan sonra fark eden Dumlupınar oyuncuları rakibine karşı baskı kurmaya çalışsa da bunda geç kaldı. Süre yetmedi. Binatlı aldığı bu 1 puanla biraz daha rahatlayarak, Dumlupınar’ın ümitlerini gelecek haftalara bıraktı.

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