Düğünlerdeki yeni trendler

2017 yılında gelin ve damatlar daha modern ve kişiselleştirilmiş detaylarla düğün organizasyonlarında farklılık yaratacak.

Düğünler alternatif mekanlarda, daha samimi, abartıdan uzak, doğal ve eğlenceli olacak. Yeni sezonda gerçekçilikten uzaklaşmayan, minimalist, sade ama iddialı detaylar, gelinlikten davetiyeye, gelin çiçeğinden damatlığa, masa süslemesinden ilk dans müziğine kadar düğün organizasyonlarına hakim olacak.

Gelinlik

Düğünün en akılda kalıcı detayı tabii ki gelinlik. 2017 gelinliklerinde biraz renk, bolca tül ve dantel, çarpıcı dekolte ve ışıltılar hakim. Uçuk pembelerin ve mavilerin kullanıldığı gelinlikler iğne oyalarıyla daha zarif bir görünüme kavuşuyor. Nikâhta ve sonrasında yapılan partide farklı gelinlikler giyerek hem şık hem de eğlenceli ve rahat olabilen gelinler, 2017’de düğün günlerini doyasıya eğlenerek, her anın tadını çıkararak yaşayacak. Nikâh töreninde yalın ve zarif işlemeleriyle gelinlerin doğal güzelliğini vurgulayan modeller tercih edilebilir. Sırt dekolteli dar kesimler veya şifon ağırlıklı model gelinlikler seçilebilir. Düğün sonrası partisi için ise genellikle kısa gelinlikler revaçta. Bu modeller gelin adayının enerjisini daha rahat yansıtmasını sağlıyor. Son yılların trendi bohem gelinlikler 2017’de gelinlerin rüyalarını süslemeye devam edecek. Gelinlerin heyecanına ayak uyduracak uçuşan etekler, dantel ve işlemeleriyle bizi geçmişe götüren detaylar bohem gelinliklerin olmazsa olmazı.

Damatlık

Gelinler gibi damatlar da içinde kendisini iyi hissettirecek smokin veya takım elbiseyi seçmeliler. Mekân ve düğünün stiliyle birlikte, damadın giyimini belirleyecek en önemli etken fiziksel özellikleri. Kısa boylu, toplu, geniş omuzlu damatların seçeceği modelde yakalar küçük olmalı, beş-yedi santimetreyi geçmemeli. Ceket, etek ve kol boyları bedenin rahat ama fit olmasını sağlamalı. Kuşak yerine kemerli model seçilmeli.

Uzun boy ve orantılı fiziğe sahip kişiler yelekli takımı tercih etmeli. Smokin giyilecekse kesinlikle kuşakta kullanılmalı. Önce nikâh, sonrasında başka mekânda yemekli düğün daveti olacaksa yelekli kombin ve kuşaklı kombin olarak iki ayrı stil ve ona uygun gömlek tercih edilebilir.

İç Giyim

Hayallerinizdeki gelinliği seçmiş olsanız bile, mükemmel görüntüye ulaşmak için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta iç giyim. Doğru seçilmiş iç çamaşırı, gelinliğinizin vücudunuzda daha şık durmasını sağlar. Gelinliğin modeli, içine tercih edeceğiniz çamaşır için belirleyici unsurdur. Dekolteli, straplez, tek omuzlu, sırt dekolteli olması gibi detaylara göre farklı çamaşırlar tercih etmeniz gerekir.

Straplez sütyenin hem iç kısımdan kaydırmaz olması hem de gelinlikle temas eden kısmının tutucu bir kumaştan üretilmiş olmasına dikkat edilmeli. Boyundan bağlamalı gelinlikler için ise askıları takılıp çıkarılabilen bir sütyen rahatlıkla kullanılabilir.

Ayakkabı seçimi

Gelinlikten sonra rahatlığın ön planda olduğu diğer önemli konu da ayakkabı. Neredeyse bütün gün ayakta durup misafirleri karşılayacak, tebrikleri kabul edecek, dans edip eğlenecek gelinler, ayakkabılarını seçerken sert, sıkı ve ağır ayakkabılardan uzak durmalı. İnce bantlı ve yüksek topuklu stiletto’lar şık ve çekici bir görünüme sahip olsalar da gecenin ilerleyen saatlerinde zor anlar yaşanmasına sebep olabilir. Kır düğünü veya tekne düğünü için ince topuklu ayakkabılar düğün gününü kabusa çevirebilir. Topuklu ayakkabının vereceği havayı başka hiçbir model veremeyeceği için geceye topuklu ayakkabı ile başlayıp, ilerleyen saatlerde babet veya spor ayakkabıya geçiş bile yapılabilir.

Takı seçimi

Günlük hayatta daha spor ve sade giyiniyor, ağır takıları tercih etmiyor, hatta hiç takı kullanmıyor olabilirsiniz. Fakat hayatınızın en önemli gününde biraz iddialı olmanın kimseye zararı dokunmaz. Düğünde takılacak takılar, düğün mekânı, düğün konsepti ve gelinlik ile uyum içinde olmalı. Saray düğünü için iri taşlı, vintage elmas gerdanlık ve küpeler tercih edilmeli. Açık havada yapılan kır veya plaj düğününde ise ağır ve gösterişli takılar yerine beyaz inciler tercih edilmeli. Son zamanlarda renkli pırlantalar hem şık hem de sade görünüme sahip olduğu için gelinler tarafından daha çok tercih ediliyor.

Alyans

Seçimi zor olan konulardan biri de alyans. Çiftler ömür boyu parmağında taşıyacağı bu yüzüğü seçerken zamanla modası geçmeyecek, kendi stilleri ile uyumlu bir model olmasına dikkat etmeliler. Eşler arasında stil farklılığı olması durumunda ise alyans tasarımcıları yardımınıza koşarak iki yüzük arasında küçük birkaç farklılıkla çiftleri mutlu edecek seçenekler sunuyor.

Düğün konsepti ve mekan

Düğün konseptinize karar verirken mekanı da ona göre seçmek durumundasınız. Romantik bir düğün hayal ediyorsanız ve klasik düğünlerin yerine kırda, yazlık salaş bir mekanda veya kumsalda bir düğün tam size uygun olacaktır. Özellikle yaz aylarında evlenenler için tropik meyveler, mevsim çiçekleri ve uçuşan tüllerle süsleyebileceğiniz ve özgürce dans edip eğlenebileceğiniz bir davet, yaşamınız boyunca hatırlayacağınız bir anıya dönüşecektir. Vintage seven biriyseniz, mekanınızı da bej renkli keten masa örtüleri, tüller ve masalarda antika görüntüsü veren şamdanlar, mumluklar, objelerle süsleyebilirsiniz. Daha klasik bir düğün için ise salon düğünü tercih edilebilir ve daha şık ve elegan bir dokunuşla farklı bir konsept yaratabilirsiniz. Masalarda büyük şamdanlar, büyük vazolarda çiçekler, masa örtülerinde şık ve renkli tercihler, yemek takımlarında konsepte uygun renk ve dizaynlar ile düğün mekanınızı kendi tarzınızla bütünleştirebilirsiniz.

Davet – Organizasyon

Düğün mekanını ve konsepti seçtiniz. Sıra geldi organizasyonu eksiksiz olarak yapmanın yoluna! Son yıllarda gelin ve damat adayları, düğünlerine davetli gibi gitmek, detaylarla fazla uğraşmamak için Davet-Organizasyon firmaları ile çalışıyorlar. Siz hayalinizi anlatıyorsunuz, onlar da sizin isteklerinize göre alternatif süslemeler, masalar, yemek takımları gibi örnekleri sunuyorlar. Siz seçiminizi yaptıktan sonra düğün günü mekanı hazırlıyor ve oturma düzenini sağlıyorlar. Organizasyonu uzman ellere bırakmak gelin ve damat adayları için en doğru yaklaşım olacaktır.

Düğün dansı

Unutulmaz bir düğünün unutulmaz anlarından bir tanesi de gelin ve damadın ilk danslarıdır. Öncelikle müzik konusunda seçim yapmak gerekiyor. Daha sonrasında da müziğe uygun figürleri profesyonel kişilerden öğrenmek ve kimi çiftler için endişe veren bu anları ölümsüzleştirmek için çalışmak gerekiyor. Gelin ve damat adayları, düğün öncesinde zaman ayırarak düğün danslarına uygulamalı derslerle müzik eşliğinde çalışmalı, tüm davetlileri büyüleyecek o gösteriye hazırlanmalılar.

Bakım – Güzellik

Bütün hazırlıklar bitti, son günü hiçbir şey yapmadan dinlenmek için kendinize ayırmalısınız. Öncelikle uykunuzu iyice almalı ve güne dinlenmiş bir şekilde uyanmalısınız. İyi bir kahvaltının ardından yüz bakımına gidebilir, sonrasında bir masaj veya sauna ile kendinizi şımartabilirsiniz. Düğün ile ilgili endişeleri, detayları düşünmeden eğlenceli bir gün geçirerek öncesinde kendinizi rahatlatacak aktiviteler bulup sakin bir gün geçirmeyi planlamalısınız. Son dönemde düğünden bir hafta kadar önce gelin adayları gelin hamamı organizasyonu düzenleyerek sevdikleriyle keyifli vakit geçirmeyi de tercih edebiliyorlar. Bunu da planlarınız arasına dahil edebilirsiniz.

Saç modeli

Sıra saç modeline karar vermeye geldi. Nasıl görünmek istediğinizin yanı sıra düğünün mevsimi ve davet mekânı da önemli kriterlerdir. Örneğin kır düğünlerinde genelikle doğal, örgülü ve bohem tarzlar tercih edilir. Balo salonunda yapılacak bir düğünde ise açık ve temiz taranmış retro dalgalı saçlar ile güçlü bir görünüm ve prenses havası yaratılabilir. Düğünün konsepti sarayda şık ve klas bir davet ise İspanyol tarzı saç modelleri de seçenekler arasında.

Son yılların modası doğal görünüm için; yüz hatlarına uygun saç modelleri özellikle tercih edilmeli. Doğal görünümü desteklemek için saçların içine eklenecek çiçekler yeterli olacaktır.

Makyaj

Abartıdan uzak doğal ve kusursuz bir görünüm… Doğallık akımı son yılların modası.

Gelin makyajında her detay çok önemli. Taze ve canlı bir ten görünümü, belirgin ve özenle taranmış kaşlar ve göze boyut kazandıran kirpikler bir gelin makyajının olmazsa olmazları.

Sonbahar ve kış gelinlerinin makyajı, yaz gelinlerinden farklı olmak durumunda. Yaz güneşinin tenlere verdiği o sıcak renk, sonbahar ve kış aylarında solgun bir renge dönüştüğü için makyajda da mevsime göre düzenlemeler yapılmalı. Sonbahar’da evlenecek gelinler, yazın sıcaklığını ve ışıltısını yüzlerine yansıtacak makyajlar tercih etmeli. Yaz gelinleri ise daha uçuk tonları kullanarak duruluğu ve masumiyeti ön plana çıkarmalı.

Düğün fotoğrafları

Artık hikayesi olan düğün fotoğrafları trend. Fotoğraf firmaları son dönemde hem video hem de fotoğraf olarak gün boyunca yaptıkları çekimleri bir hikayeye dönüştürerek sunuyorlar. Düğün öncesi hazırlıkları ile birlikte fotoğraf çekimlerine start veriliyor ve canlı, doğal, unutulmaz anları yakalamaya çalışarak bir o güne nasıl heyecanla hazırlanıldığını anlatan, hazırlık esnasında yaşanan aksilikleri veya sürprizleri hatırlatan unutulmaz bir çekime dönüştürüyorlar.

Özellikle İstanbul’da evlenen çiftlerin fotoğraf için tercih ettikleri mekanlar arasında Kuzguncuk, Balat, Galata çevresi, Arnavut kaldırımlı dar ve nosyaljik sokaklar, boğaziçi kıyıları, vapur iskeleleri, saltanat kayıkları, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Sultanahmet çevresi, Haydarpaşa tren garı, Sirkeci tren garı, Yıldız Parkı, Hidiv Kasrı ve Atatürk Arboretumu gibi yerler revaçta.

Davetiye ve nikah şekeri

Davetiye ve nikâh şekeri seçiminde karar vermek oldukça zordur. Bu seçimi kolaylaştırmak için düğünün konsepti ve mekânından yola çıkmak en doğrusu. Örneğin bahar temalı bir düğün davetiyesi ve nikah şekerinde bahar dalları, çiçekler, lavanta keseleri, gül yapraklarıyla dolu minik koku buketleri tercih edilebilir. Deniz temalı bir düğün için ise; deniz kabukları, denizyıldızları, sedefler, incilerle hazırlanmış davetiyeler ve nikah şekerleri tercih edilebilir.

Bir de tabi davetiyenin metni var. Eğlenceli ve sıra dışı bir davet için, kendi metninizi kendinizin yazması çok güzel bir hatıra ve davetliler için de hoş bir gülümseme sebebi olabilir.

Balayı

Artık dinlenme zamanı… Eşinizle birlikte çıkacağınız ilk tatil. Hem romantik hem de eğlenceli bir balayı için iki tarafın da hoşuna gidecek bir lokasyon seçilmeli. Balayı yerine karar verirken ilk önce bütçe belirlenmeli. Yeni evli bir çift olarak diğer harcamaları da düşünerek gerçekçi bir bütçe oluşturmalısınız. Balayı için ayrılan bütçeye göre yurt içi mi yurt dışı mı olacağına daha kolay karar verebilirsiniz. Balayı boyunca tembellik mi yapacaksınız yoksa aksiyon dolu bir balayı mı tercih edersiniz? Balayı paket programları mı, tur gezileri mi yoksa yalnızca kendinize özel bir tur planı mı yapmak istiyorsunuz? Tüm bu sorulara cevap verdikten sonra kalan tek şey bavulu hazırlamak olacak.