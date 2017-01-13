Düğün Fuarı 19 Ocak’ta başlıyor

“7. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı (WeddingCyprus 2017)”, Lefkoşa Fuar Alanı’nda 19-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Fuar, 19 Ocak Perşembe saat 18.00’de açılacak.

Unifex Fuarcılık tarafından yapılan açıklamada, fuarın, sadece düğün gününe yönelik firmaları değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturacağı belirtildi.

“74 katılımcı firma ile alternatif arayanlara seçenekler sunan WeddingCyprus 2017, yeni trendler, yepyeni fikirler, etkinlikler, kampanyalar ve sürprizlerle ziyaretçilerini bekliyor olacak” denilen açıklamada, fuar için 0548 830 3000 numaralı telefondan ve info@expocyprus.com adreslerinden bilgi temin edilebileceği kaydedildi.

Fuar etkinlik programı şöyle:

“19 Ocak Perşembe

• Saat 18.00 açılış konuşmaları ve fuarın açılması

• Havai fişek gösterisi

• Fuar standlarının ziyareti

• Karasu Kuyumculuk Takı Defilesi (Salon 3)

• Dans show (Salon 3)

20 Ocak Cuma

• Saat 18.00 fuarın açılışı

• Gelinlik defilesi

• Dans show

21 Ocak Cumartesi

• Saat 16.00 fuar açılışı

• Saat 16.30 International Nails Champions “Vip Nail Master Of Cyprus 2017” adlı tırnak yarışması

• Katılımcı 9 firmanın karma gelinlik defilesi

• Takı defilesi

• Dans show

22 Ocak Pazar

• Saat 16.00 fuar açılışı

• Dans show

• Ünlü pastacılarla pasta show

• Dans show”