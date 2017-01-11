Düğüm çözülecek… Ama öyle, ama böyle… 

Cenevre’de 48 saati geride bıraktık.

Havanda du dövülmese de…

Halen daha bir “al- ver” sürecine geçilemedi.

Heyetler arası görüşmeler sürüyor.

Müzakereciler arasında görüşmeler sürüyor.

Eide liderlerle birlikte ya da ayrı ayrı bir araya geliyor.

Ancak sürekli görüşme olması, maalesef “uzlaşı” noktasına taşınmış değil.

Şöyle bir açmaz var:

Mont Pelerin’de toprak konusunda açılım yapan Mustafa Akıncı, “harita ile eş zamanlı yönetim ve güç paylaşımında ilerleme” istiyor. Yani, kararlara etkin Türk katılımı ve dönüşümlü başkanlığı cebe koyarak, haritayı vermeye hazır.

Mont Pelerin’de masadan kaçmasına rağmen, süreci Cenevre’ye taşıyan Nikos Anastasiadis, haritayı alıp, dönüşümlü başkanlığı vermeye hazır. Ama üzerine de garantiler konusunda da istediğini almak istiyor.

Garantiler beşli konfeansın konusu olsa da…

Nikos “siyasi eşitliği” bir koz olarak tutuyor.

Ve evet, bu bekşrlenen metodolojiye uygun bir tavır değil.

Ancak, Rum tarafı garantiler konusunda istediğini alabilmek için, “toprak- mülkiyet- yönetim ve güç paylaşımı” konularının aynı anda kapatmaktan yana değil.

Tümünü aynı sepette çözmeyi planlıyor…

Bugün ne olur?

Her şey planlandığı gibi gitseydi…

Bu sabah karşılıklı haritalar sunulacaktı…

Ancak, görüş ayrılıkları olan konularda yakınlaşma sağlanması için liderlerin bugünü sonuna kadar kullanmasını bekliyoruz.

Akşam saatlerinde harita sunumu yapılacak.

Ancak, harita sunumu sırasında kimse bir seromoni beklemesin.

Haritalar sunulacaksa eğer, yöntem de belirlenmiş durumda…

Sadece beş kişi…

Haritalar BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide’ye verilecek.

Akıncı önerdiği haritayı masaya koyacak, Anastasiadis ile birlikte Mavroyannis de görecek…

Anastasiadis haritayı eş zamanlı masaya koyacak, Akıncı ile birlikte Özdil Nami görecek.

Bir Eide her iki haritayı görecek.

Rum haritasını Beş kişi…

Türk haritasını beş kişi…

Ötesi yok.

Eide haritaları alacak, kasaya kilitleyecek.

Konferans planlandığı gibi gider ve referanduma gidileceği kesinleşirse, son tahlilde haritalar iki tarafın da isteği üzerine masaya gelecek.

Aksi takdirde, BM kasasında çürüyecek…

Garantilerde kim ne istiyor?

Aslında burada da tablo net…

Mustafa Akıncı, olası bir çözümden 15 yıl sonra garantilerin değerlendirilmesini istiyor. Yani, Türkiye 1960 anlaşmalarından kaynaklanan garantörlük haklarını kullanmaya devam edecek. 3 seçim dönemi geçirilecek. Güven tesis edilecek. Her ley yerli yerine oturacak. Eğer gerek yoksa, Türkiye askeri varlığı ya yeni bir şekle girecek, ya da tamamen adadan çıkacak.

Anastasiadis için garantilerde kesin çözüm tek bir Türk askerinin kalmaması. Ancak bunun mümkün olmadığını kavramış durumda. 10 yıl içerisinde Türk askerinin tamamen adadan çıkacağı bir formüle razı…

Türkiye asker sayısını azaltmaya sıcak bakıyor. Zaten, öyle söylenildiği gibi 40 bin asker falan da kalmadı adada. Hem iç savaş hem de sınır ötesi operasyon yapan TSK’nın, sıcak çatışma ihtimali dahi olmayan KKTC’de 40 bin asker bekletmesinin mantığı da kalmadı. Ancak Türkiye, uluslararası anlaşmalardan elde ettiği “adanın geneline garantör” olmak hakkını da kaybetmek istemiyor. Hatta olası bir hidrokarbon sürecinde, Kıbrıs adasının bütününün buna ihtiyacı olacağını dillendirmeye başladı.

Yunanistan kendi derdinde. Geri adım atarak, güvenlik konusunu tamamen Avrupa Birliği içerisinde çözmek istiyor. Ne üs dedi var, ne alay bırakma. Zaten 80 milyon Türkiye’ye karşı Kıbrıs’ta garantör olmasının sembolik dışında bir anlamı da yok…

İngiltere’nin derdi kendi üsleri. Masraflı kısımlarından kurtulup, var olan alanların önemli vir bölümünü vermeye hazır. Askerini ve uçaklarını barındıracak kadar bir alan yeterli… Gerisini iade etmeye hazır…

Özgürgün bilgilendirilecek

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 48 saatlik bir gecikme ile dün akşam saatlerinde Cenevre’ye geldi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ise, heyetleri ile birlikte sürecin balından bu yana Cenevre’de…

Başbakan Hüseyin Özgürgün bu sabah, Cumhurbaşkanı ile kahvaltıda buluşacak.

Müzakereci Özdil Nami’nin bu sabah Başbakan Özgürgün’ü ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmesi bekleniyor…