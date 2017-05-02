Dudak dolgusu yaptıran hemşire dudaklarını kaybedebilir

İnternette kendini estetik uzmanı olarak tanıtan kuaföre dudak silikonu yaptıran Hemşire Merve Keleş, enjekte edilen belirsiz madde nedeniyle dudağını tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Adana Çukurova Üniversitesi Hastanesinde görev yapan Merve Keleş, bir arkadaşı aracılığıyla Soner G. İle tanıştığını söyledi, “Çok pişmanım, kendisini doktor olarak tanıtmıştı, keşke inanmayıp sorsaydım” diye konuştu.

Dudağını kalınlaştırmak isteyen Keleş, Azerbaycan’da eğitim gördüğünü öne süren Soner G.’ye önce 500 liraya geçici dolgu yaptırdı.

Dolgu bir haftada eriyince bu kez bin liraya silikon dolgu yaptırmak istedi.

Kuaför Soner G., kliniğinin tadilatta olduğunu söyledi, işlemi hemşirenin evinde yaptı.

Operasyondan sonra dudaklarının şişmeye başladığını belirten Keleş, “Kendisi bunun normal olduğunu, geçeceğini söyledi. Diğer gün dolgu şişmeye başladı, kendisine gittiğimde bunun kendisini aştığını, doktora gitmem gerektiğini, enfeksiyon kaptırdığımı söyledi” dedi.

22 yaşındaki Merve Keleş’in dudağında alerjik reaksiyon oluştuğu belirlendi.

“Maddenin ne olduğunu şahıs söylemiyor, nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz, cerrahi işlem söz konusu. Dudağımı tamamını kaybetme riskim çok yüksek” diyen Merve Keleş, Soner G.’den şikayetçi oldu.