Dramme ve Faye imzayı attı

GAÜ Çetinkaya, Sherman ve Eko’nun boşluğunu Dramme ve Faye ile doldurdu

Sarı Kırmızılılar yabancı transferin bitmesine sayılı günler kala dün kulüp lokalinde düzenlediği imza töreni ile Senegalli futbolcular Ibrahima Dramme ve Baptiste Faye’yi resmen renklerine bağladı. Törende daha önceden kadroya katılan Mustafa Yaşınses ile Mustafa Baran da yer aldı

Okan KARADEMİR

Süper Lig’in başkent temsilcisi GAÜ Çetinkaya, Kpah Sherman ve Barine Eko’nun boşluğunu Senegalli futbolcular Ibrahima Dramme ve Baptiste Faye ile doldurdu.

Sarı Kırmızılılar yabancı transferin bitmesine sayılı günler kala dün kulüp lokalinde düzenlediği imza töreni ile iki yabancı oyuncuyu resmen kadrosuna kattı.

Raif Güçkan ve Agah Sarıtaşlı’nın aracılığıyla kadroya katılan yeni transferler Ibrahima Dramme ve Baptiste Faye GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi ile birlikte kendilerini Sarı Kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmelere imza attı.

Dramme son olarak Norveç Ligi’nde forma giyerken Faye ise Arnavutluk Ligi’nde oynadı. Uzun boyları ve güçlü fizikleriyle dikkat çeken oyuncuların ikinci devredeki performansları merak ediliyor.

İmza törenine Küçük Kaymaklı’dan kiralanan Mustafa Yaşınses ile Yalova’dan bonservisli olarak alınan Mustafa Baran da katıldı.

Vehbi: Hedeften sapmadık

İmza töreninde konuşan GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi, yeni transferlere başarılar dilerken iki oyuncuyu da çok fazla deneme şansları olmadığını ve Baf Ülkü Yurdu ile oynanan hazırlık maçında izledikten sonra teknik ekipten gelen olumlu rapor doğrultusunda kadrolarına katma kararı aldıklarını söyledi. Vehbi konuşmasının devamında; “Hedefimizden sapmadık sadece kan değişikliği yaptık. Giden oyuncuların ardından aldığımız oyuncularla gençleştik. Bu gençleştirmeyi yaparken futbol kalitesini de düşürmeden yaptık. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular olarak ikinci devreye hazırız. Hem lig hem de kupa hedefimizdir. İki kulvarda da şansımızı sonuna kadar kovalayacağız. Yeni oyuncuların takımımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.