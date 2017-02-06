Dr Turhan Korun’u kaybettik

Havadis Gazetesi’nin kuruluş aşamasında Yayın Kurulu Üyesi olarak, ilk günden itibaren gazetemize ciddi katkılar sağlayan Dr. Turhan Korun, tedavi görmekte olduğu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşama veda etti.

75 yaşındaki Korun, uzun yıllardır diyaliz hastasi olarak, haftada üç gün tedavi görmekteydi. Korun, geçtiğimiz hafta sonu anjiyo ameliyatı geçirirken, kısa süre önce de kanser teşhisi konmuştu.

Uzun yıllar Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde üst düzey görevlerde de bulunan Turhan Korun, kısa bir dönem de Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak da görev yapmıştı.

Havadis Gazetesi’nin kuruluşundan itibaren yazıları ve yorumları ile okuyucularıyla buluşan Korun, kuruluş aşamasında gazetenin ayakları üzerinde durması için görev yapan Yayın Kurulu’nda da görev almıştı.

Türkiye’deki öğrenci hareketinin de önemli isimleri arasında yer alan Kortun, tutukluluk, hapis ve sınırdışı gibi olaylarla da mücadele etmişti.

Ülke sol hareketinin oluşmasında önemli katkılar sağlayan Korun, ülkedeki sol siyasetin oluşmasın da ciddi katkılar sağladı.