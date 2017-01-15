15 Ocak 2017

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Kıbrıs

Dr. Küçük, “halkın kalbinde sonsuza dek yaşayacak”

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Dr. Küçük, “halkın kalbinde sonsuza dek yaşayacak”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, tüm yaşamını topluma adamış, halkıyla bütünleşmiş Kıbrıs Türk halkının değerli lideri Dr. Fazıl Küçük’ün,  halkın kalbinde sonsuza dek yaşayacağını belirtti

 

Sibel Siber Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Halkın her zaman yanında olarak,  tüm halkı kucaklayarak yarattığı güven, çalışkanlığı ve özveri ile gösterdiği liderlik; Kıbrıslı Türklerinin varlık mücadelesinin başarıya ulaşmasında çok büyük rol oynamıştır. Varlık mücadelesinden başarıyla çıkan halkımızın daha güzel günlere ulaşacağına dair inancımız tamdır” dedi.

Sibel, “Aramızdan ayrılışının  33. yılında aziz liderimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

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Havadis Gazetesi

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