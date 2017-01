Dr. Küçük, 33’üncü Ölüm Yıldönümünde Anılıyor

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, 33’üncü ölüm yıldönümü olan bugün tören ve etkinliklerle anılıyor

Dr. Fazıl Küçük için Anıttepe’deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda bugün anma töreni düzenlenecek. Tören saat 10.10’da başlayacak. Saat 11.15’te ise Dr. Fazıl Küçük için TMK Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlenecek. Buradaki törene Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de katılacak ve konuşma yapacak. Öğrenciler ise marşlar okuyacak ve oratoryo sunacak.

DR KÜÇÜK İÇİN MESAJLAR GELDİ

Özgürgün: Dr Küçük mücadele tarihiyle bütünleşmiş büyük lider

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türklerinin milli mücadele kahramanı ve hayatını Kıbrıs Türklerinin varlığını korumaya adamış büyük bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün yayımladığı Dr. Fazıl Küçük’ü anma mesajında, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi verdiği zor yıllarda kutsal bir görev üstlenerek toplumuna öncülük etmiş, Kıbrıs Türk mücadele tarihiyle bütünleşmiş büyük lider Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 33. yıldönümünde saygı ve rahmetle andı.

Eroğlu: Dr. Küçük her zaman gönüllerde yaşayacak

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün her zaman gönüllerinde, fikirlerinde yaşayacağını belirterek, “Mücadelesi her zaman Kıbrıs Türk halkına yol gösterecektir” dedi. Derviş Eroğlu, “ Kıbrıs Türk halkı esarete, yok olmaya doğru itilirken bir özgürlük mücadelesi ve anavatan Türkiye’nin her türlü desteği ile devlet sahibi bir halk noktasına gelmişse Doktor Fazıl Küçük’ün bunda tarifi imkansız bir rolü vardır” ifadelerine yer verdi.

Berova ve Ataoğlu, Dr Küçük için anma mesajı yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Dr. Küçük’ün duruşunu ve düşüncelerinin, KKTC’nin aydınlık geleceği için, çağdaş dünyayı yakalamak adına takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 33’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak, Küçük’ün sergilediği liderlikle toplumun umut ve güç kaynağı olduğunu vurguladı.

Ataoğlu mesajında, Dr. Fazıl Küçük’ün bir halk adamı, bir doktor, bir gazeteci, bir politikacı, ama en önemlisi çağdaş, özgürlükçü bir Kıbrıs Türkü olduğunu, mücadelesiyle Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlattığını kaydetti.

UBP Dr. Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi önderi Dr. Fazıl Küçük’ün emanetini ve Kıbrıs Türk halkının kazanımlarını tehlikeye atacak girişimlere asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Siber: Dr. Küçük, halkın kalbinde sonsuza dek yaşayacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, tüm yaşamını topluma adamış, halkıyla bütünleşmiş Kıbrıs Türk halkının değerli lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, halkın kalbinde sonsuza dek yaşayacağını belirtti.

Ertuğruloğlu: Dr. Küçük tarihle bütünleşmiş bir lider

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yılları lideri Dr. Fazıl Küçük’ü saygı ve rahmetle andığını belirterek, hayatını Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesine adayan Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk tarihiyle bütünleşmiş bir lider olduğunu vurguladı.

Birikim Özgür

Ekonomik ve mali sürdürülebilirlik perspektifiyle zenginleştirilmiş, Kıbrıs’ta yaşayan toplumların barış içinde ortak çıkarları doğrultusunda birlikte hareket edebilmesinin öneminin ayırdında, varoluş mücadelemiz dünden çok daha güçlü bir biçimde devam ediyor. Bu çerçevenin dışında durup toplumsal varoluş mücadelemize farklı şekillerde katkı koymayı arzulayanların düşünce ve ifade özgürlüklerinin zeval görmeyeceği demokratik koşullar geleceğimizin teminatıdır. Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 33. yılında saygıyla anıyoruz.