Dövizde son durum

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,27 düşüşle 88.587,66 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 242,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding ise endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 5,25 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 89.500 puanı test etmesinin ardından özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek 88.500 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD ve Avrupa’da açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtiyor.

Döviz kurları ve faizlerdeki düşüşün pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.500-90.000 bandının güçlü direnç bölgesi konumunda olduğunu, 87.300 ve 86.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyledi.

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