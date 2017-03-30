Dövizde günün ilk rakamları

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’de tutuklanmasının ardından dün sert satış baskısı altında kalan dolar/TL’de yurtdışı odaklı bir seyir öngörülüyor.

Bankalararası piyasada dolar 3,65 civarında işlem görüyor. Euro 3,92’nin üzerinde hareket ediyor.

Küresel piyasalarda dolar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) genişlemeci para politikasından geri adım atmayacağı sinyalini vermesinin ardından diğer altı büyük para birimi karşısında dokuz günün zirvesinde seyrediyor.