En Üst

30 Mart 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Ekonomi

Dövizde günün ilk rakamları

Tarih:
Bir yorum bırakın
5 Görüntüleme
Dövizde günün ilk rakamları
Haber İçi Üst
Paylaş
+1
Paylaş
Pin

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,65 civarında işlem görüyor.  Euro 3,92’nin üzerinde hareket ediyor. Sterlin ise TL 4.5420 /4.5184 civarında seyrediyor.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’de tutuklanmasının ardından dün sert satış baskısı altında kalan dolar/TL’de yurtdışı odaklı bir seyir öngörülüyor.

Bankalararası piyasada dolar 3,65 civarında işlem görüyor. Euro 3,92’nin üzerinde hareket ediyor.

Küresel piyasalarda dolar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) genişlemeci para politikasından geri adım atmayacağı sinyalini vermesinin ardından diğer altı büyük para birimi karşısında dokuz günün zirvesinde seyrediyor.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King