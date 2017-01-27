Döviz halkı eziyor

Vatandaş dövizdeki ilk tırmanışın şokunu atlatamadan elektrik, telefon, et, süt derken döviz bir daha patladı. KKTC’de serbest piyasada dün 4.9’u gören Sterlin günü 4.86 TL’den kapattı
DÖVİZ PATLADI: KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre, 26 Ocak 2011’de 1.56 TL’den işlem gören Dolar dün 3.81 TL’den işlem gördü. 26 Ocak 2011’de 2.12 TL olan Euro dün 4.09 TL’den, 26 Ocak 2011’de 2.47 TL olan Sterlin dün 4.78 TL’den alıcı buldu
KİM NASIL KATLANACAK: KKTC’de neredeyse tüm girdiler dövizle. Dolar, Euro ve Sterlin, rekor üzerine rekor kırıyor. Dövizdeki artış, zincirleme tüm fiyatlara yansıyor. Türkiye ekonomisinin de olumsuz etkilediği piyasa, yeni iflaslar ve işsizliği tetikleyecek boyuta ulaştı
SERBEST PİYASADA DAHA DA ARTTI: Döviz kurlarının serbest piyasa değeri KKTC Merkez Bankası verilerinin üzerinde oldu. 2017 yılı itibari ile 6 yılın zirvesine ulaşan Dolar, serbest piyasada dün 3.86 TL’den, Sterlin 4.86 TL’den, Euro ise 4.14 TL’den alıcı buldu
TÜRK LİRASI ERİYOR: Türkiye’de artan risk bildirimleri ve terör tehdidi, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybına neden oluyor. TL’de devam eden değer kaybı KKTC’de Türk Lirası ödenip, ev, araba, dükkan taksitini döviz ödeyenleri gittikçe çıkmaza sokuyor. Kurlardaki yukarı doğru seyir iş insanlarının da cebini yakıyor
İŞTE TABLO: Havadis dövizde son 6 yılın rakamlarını araştırdı. KKTC Merkez Bankası’nın 26 Ocak 2011-2017 verilerine göre her 26 Ocak’ta döviz fiyatları şöyle
DÖVİZ CİNSİ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DOLAR 1.56 1.82 1.76 2.31 2.33 3.01 3.81
EURO: 2.12 2.37 2.37 3.17 2.62 3.26 4.09
STERLİN 2.47 2.84 2.78 3.85 3.50 4.30 4.78
Duygu ALAN’ın haberinin tamamı gazeteniz Havadis’te
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