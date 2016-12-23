Döveç Grup yeni yıla merhaba dedi

COŞKUYLA KUTLADILAR: 2017 yılına sayılı günler kala yeni yıl etkinlikleri kapsamında Döveç Grup, Arkın Palm Beach Hotel’de bir araya geldi. 100’ün üstünde personelin katıldığı gecede Döveç Grup çalışanları doyasıya eğlendi. Renkli dakikalara sahne olan gecede konuklar çekilişle hediyeler kazandı ve canlı müzik eşliğinde dans edildi

Döveç Grup 2017 yeni yıl etkinlikleri kapsamında Arkın Palm Beach Hotel’de bir araya geldi. Gece, Direktör Burçin Döveç’in açılış konuşması ve Döveç Grup kurumsal gelişim sürecinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile başladı.

100’ün üstünde personelin katıldığı gecede Döveç Grup çalışanları doyasıya eğlendi. Renkli dakikalara sahne olan gecede konuklar çekilişle hediyeler kazandı, kura sonuçlarına göre karşılıklı hediye takdimleri yapıldı ve canlı müzik eşliğinde dans edildi.

Ayrıca gecede 10, 15 ve 20. yılını dolduran personellere plaket takdimi gerçekleştirildi. Döveç grup Direktörü Burçin Döveç yaptığı konuşmada Kurumsal gelişim süreci ve 2016 Yılındaki şirket faaliyetlerinden bahsederek gösterdikleri performanstan dolayı tüm personele teşekkür etti.

Kuramsal Sürecin anlatıldığı bölümde, 1989 yılında iki personel ile çıktıkları bu yolda 2016’ya gelindiğinde 300’e yakın personele sahip büyük bir kuruluş haline geldiklerine değindi.

2015 yılı sonunda belirledikleri hedeflerin tamamını gerçekleştirdiklerini belirten Döveç, 2017’de yeni bir sektörde daha hizmet vereceklerinin müjdesini verdi. 2016 yılında personel sayısının arttığına değinen Burçin Döveç, şirketinde önemli ölçüde büyüme kat ettiğini vurguladı ve 2017’nin ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.