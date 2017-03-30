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30 Mart 2017

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Kıbrıs

Dört kişi uyuşturucudan tutuklandı

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Dört kişi uyuşturucudan tutuklandı
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Polis Basın Bülteni’ne göre, geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarda dört kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

Bülten’e göre Ercan Devlet Havalimanı’nda bugün saat  10:30 sıralarında, KKTC’ye giriş yapan Y.O’ya (E-43) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Y.O’nun tutuklandığı bildirildi.

Dün 22.00 sıralarında, Gazimağusa’da Borusan Ormanı yanında yaşanan olayda ise, yol kenarında park halinde bulunan araçta yolcu olarak bulunan A.K.(E-21), polisin araca yaklaştığını görmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 1 gram ağırlığındaki “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi dışarı attı.

Söz konusu maddenin polis tarafından emare olarak alındığı, ilgili kişi ve araçta bulunan A.G’nin (E-22) tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan 28 Şubat’ta Gazimağusa’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda olay yerinden kaçarak aranan H.F.’nin Salı günü tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.

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