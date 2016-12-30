‘Dönerse Senindir’in senaristleri konuştu

Dönerse Senindir filminin senaristleri Oğulcan Türe ve Gizem Elçi, ‘Cinsel içerikli’ sahneler olduğu iddiasıyla tepki çeken, suç duyurusunda bulunulan ve çok konuşulan ‘Hemşire’ sahneleri hakkında açıklama yaptı. İkili ayrıca filmin hikayesini, senaryonun yazılma sürecini, senarist olmak isteyenlere önerilerini anlattı. (Röportaj: Batuhan DURMUŞ / batuhan.durmus@ntv.com.tr)

“ÜNİVERSİTEDEYKEN KISA FİLMLER ÇEKİYORDUK” Gizem Elçi: Alman Lisesi’ni bitirdim daha sonra Bilgi Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon ile Sosyoloji bölümlerinde çift ana dal yaptım. Bu yıllarda Oğulcan ile tanıştık. Yedi yıldır arkadaşız. Üniversitedeyken kısa filmler çekiyorduk. Mezun olduktan sonra reklam ve sinema sektöründe çalıştım. Sonra Oğulcan’la birlikte filmimizi yazdık. Şu anda reklam yönetmenliği yapıyorum.

“HİKAYE ANLATMAYI SEVİYORUM” Oğulcan Türe: Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımda kamera arkasında çalıştım. Mezun olduktan sonra reklam yazarlığı yaptım. Genel anlamda hikaye anlatmayı seviyorum. Gizem’in çok güzel bir hikayesi vardı. Ben de o hikayeye dahil oldum. Beraber yazmaya devam ediyoruz.

“DÖNERSE SENİNDİR’İ MEZUN OLDUKTAN SONRA YAZDIM” Gizem Elçi: Üniversiteden mezun olduktan sonra bir hikaye vardı aklımda, bunun üzerine çalışmaya başlamıştım. Oğulcan’la kafamız çok uyuyor. Benzer şeyler seyrediyoruz, benzer şeyler seviyoruz. Yazdıktan sonra, “bir bakıp yorumlarını söylesene” diye Oğulcan’a gönderdim. Güzel yorumlar yaptı. Güzel derken beğendi anlamında değil doğru şekilde kafamı açan yorumlarda bulundu ve o da dahil oldu. Sonra bütün süreçte birlikte ilerledik.

“BAYILA BAYILA KATILDIM” Oğulcan Türe: Beğendiğiniz işlere pozitif bir kıskançlık olur, keşke ben yapsaydım diye. Çünkü ben yazsam ben de öyle yazardım. Okuduğum şeyden çok etkilendim. Fikir vermek amaçlı başlayan daha sonra Gizem’in “katıl beraber devam edelim” önerisiyle Dönerse Senindir senaryosunu yazmaya bayıla bayıla katıldım.

“HEPİMİZ AŞK ACISI YAŞADIK” Oğulcan Türe: Film aşk acısını ve aşk acısıyla baş etmenin yollarını anlatıyor. Hepimizde aşk acısı yaşadık. Üniversite çağlarımızda kalp acılarımız varmış gibi bunu sanata yansıttık. Gizem Elçi: Dönerse Senindir’in senaryosunun 2011 yılında tasdikini almıştık. Aslında yapımına kadar da çok uzun bir yolu var. Yani senaryoyu yazarken ben 26 yaşındaydım Oğulcan 23 yaşındaydı. Demek ki o sırada bir aşk acısı meselesini incelemek bize iyi gelmiş.

“SENARYOYU BİR SENEDE BİTİRDİK” Gizem Elçi: Hikayenin kendisini bir sene gibi bir sürede bitirdik. İkimizinde çalıştığı full time işlerimiz vardı o dönem. Biz artık senarist olduk, birlikte kapanıp hadi bunu yazalım gibi durum olmadı. Bir hikaye vardı kafamızda ve bunun derli toplu bir film haline gelmesi için, gel birlikte çalışalım diye yola çıktık. O süreçte ikimizde kendi işlerimize devam ettik.

“PROJEYİ OKUTMAK , YAZMAKTAN UZUN SÜRDÜ” Oğulcan Türe: Yapım şirketlerine senaryoyu okutma süreci daha zordu. Gizem Elçi: İlk filmini yazmış, okuldan yeni mezun olmuş iki genç olarak yapım şirketlerine senaryoyu okutmak onlardan bir geri dönüş almak. O kısım biraz zor geçti. Bu süreç yazmaktan daha zordu diyemem ama yazmaktan daha uzun sürdü. Proje Dönerse Senindir adıyla TAFF yapım tarafından gerçekleştirilene kadar geçen süre aslında 4,5 sene sürdü.

HEMŞİRE SAHNESİ Gizem Elçi: Hassasiyeti anlıyoruz. Ama yüzde yüz söyleyebiliriz ki hiçbir art niyet yok. Kötü niyet olan sahneler değil. Filme gidenler zaten görmüşlerdir. Çok kısa, üç dört saniye filmin içinde olan sahneler ve yapım şirketinin inisiyatifinde aslında bu sahnelerin çekilmesi ve yayınlanması ya da yayınlanmaması kararı.

“TEPKİLER FİLM İZLENMEDEN VERİLDİ” Oğulcan Türe: Bütün bu tepkiler filmin kamera arkası fotoğraflarından doğan tepkiler, filmi izlemeden verilmiş tepkiler. Filmi izleyen insanların aklına en son gelebilecek şey böyle bir şeydir. Öyle bir amaç olmadığı için öyle bir sahne yok.

SENARYO YAZARKEN NELERE DİKKAT EDİYORSUNUZ? Gizem Elçi: Biz artık senaristiz, bu işin bütün matematiğini biliyoruz gibi bir şey söylemek çok iddialı olur. Oğulcan Türe: İster istemez ikimizde sinema, televizyon okuduğumuz için aldığımız senaryo derslerinin etkisi var. İşin az çok şablonunu biliyoruz. Ama olay o şablonla biraz oynayabilmek.

“SAMİMİ VE DOĞAL OLMASINA DİKKAT ETTİK” Gizem Elçi: Hayal gücü bu işte önemli. Bizi bu anlamda iyi bir takım yapan birlikte güzel hayal kuruyoruz. Sistematik çalışmaya çok önem veriyoruz. Oğulcan Türe: Bu hikaye için samimi ve doğal olmasına dikkat ettik. Nasıl anlattığımıza yoğunlaştık. Başka hikaye için farklı şeylere dikkat ederiz belkide.

FİLMDE ‘HER ŞEY GÜZEL OLACAK’A YAPILAN VURGUNUN ANLAMI NEDİR? Gizem Elçi: Bu vurgu benden çıktı. Çok seviyorum. Hatta belki çok iddialı olacak ama Türk sinemasında iz bırakan en sevdiğim filmlerden bir tanesidir. O filmdeki naifliği çok seviyoruz. Dönerse Senindir’de Mehmet ve Kurt’un birbirlerine Altan diye hitap etmeleri ilişkileri için çok güzel bir özet.

SENARİST OLMAK İSTEYENLERE NELER ÖNERİRSİNİZ? Oğulcan Türe: Bence çok yazmalılar. Birçok kişi bir şeyler yazmak istiyor. Kitap, film ya da şarkı da olabilir. Somutlaştığı zaman, aklındaki düşünceler ve ortaya çıkacak şey kötü olacak korkusuyla yazma durumunu erteliyorlar, en başta bu ertelemeyi yapmamalılar. Çok kötü olsa bile yazdıkları yazmalılar, not almalılar. Bir sahne geldiyse sadece onu yazmalılar. Diyalog geldiyse o diyaloğu not etmeliler. Çirkin olsun, hiç önemli değil çünkü o çirkin diyalog o çirkin sahne üç yıl sonra okuduğunda başka bir şey aklına getirecek. O yüzden yazmayı ertelemeden korkmadan yazsınlar.

“GÜLSE BİRSEL’İ BEĞENİYORUZ” Gizem Elçi: Gülse Birsel’i yazma konusunda iyi buluyorum. Yaptığı komediyi çok severek seyrediyorum. Karakterlerin hepsi çok akılda kalan karakterler. Avrupa Yakası’nda da öyleydi Yalan Dünya’da da öyleydi. Yazdığı köşe yazılarını, kitaplarını çok severek takip ediyorum. Oğulcan Türe: Gülse Birsel’i örnek almak değil ama beğenerek takip ediyorum. Komediyi zeka pırıltılarıyla yansıttığını düşünüyorum. Keşke bir film yapsa izlesek. İnsanları güldürmek gerçekten zor, bunu başarabilmesi ve bunu yaparken ucuz numaralara kaçmamasına çok saygı duyuyorum.

“BU FİLM MOTİVASYON OLDU” Gizem Elçi: Devam eden reklam yönetmenliği kariyerim var. Bir taraftan şimdi Oğulcan ile birlikte yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu film tamam hayatımı değiştirdi değil bu film yazmaya devam etmek için motivasyon oldu. Yeni çalışmalarda tür olarak kendi dünyamızdan detaylar, şehirde kendi yaşadığımız sorunlar üzerine geçen şeyler daha çok ilgimizi çekiyor.

Oğulcan Türe: Bir sonraki işin dozu bu kadar romantik olur mu bilemeyiz. Ruh hallerimiz şu an romantik değil belki o yüzden böyle söylüyorum. Benim kariyer planımda; yönetmenlik yapmıyorum, reklam yazarlığı yapıyorum bir şekilde hikaye anlatmaya devam etmek istiyorum.