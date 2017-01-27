27 Ocak 2017

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Doludizgin geceler

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Doludizgin geceler
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PARTİLERLE COŞUYORLAR: Girne’nin beğenilen  eğlence mekânlarından olan Almahara Club’da hafta sonu gerçekleşen partilerle eğlence severler sabahın ilk ışıklarına kadar müziğin tadını çıkarıyor

Almahara’nın düzenlediği partiler eğlence severler tarafından beğeniyle takip ediliyor. Önceki gün eğlence severlerin yine doldurduğu Almahara’da DJ kabinine geçen DJ Barış Pulat ve Dj Barış Turna çaldıkları setlerle tempoyu bir saniye olsun düşürmediler.

Eğlence severlerin çılgınca dans edip eğlendiği gecede birbirinden renkli enstantaneler objektiflerimizden kaçmadı.

 

Fotoğraflar: Bahadır AYNA

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