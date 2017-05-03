Doları düşüren 3 neden

Ocak ayında 3,94’ü aşarak rekor kıran dolar 3,52’li seviyelere gerileyerek yılın en düşük düzeyini gördü. Dolarda hızlı düşüşün nedenlerini NTV Ekonomi Danışmanı Mahfi Eğilmez anlattı:

RİSKLER AZALDI Türkiye’deki risklerde azalma oldu. Bunu CDS primiyle görüyoruz. Türkiye’nin risk primini ortaya koyan CDS’ler 280’lerden 200’ün altına kadar geriledi.

DÜNYADA DA DÜŞÜYOR Dolar dünyada da belirli ölçüde değer kaybediyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 103’lere çıkmışken şimdi 100’ün altına geldi. Bir yadan dolar dünya çapında değer kaybederken bizde risklerin de azalmasıyla aşağı yönlü hareket hızlandı.

“MERKEZ” ETKİSİ Merkez Bankası’nın faiz artışı da kurdaki düşüşte etkili oldu. Yüzde 8-9 aralığındaki fonlama faizinden yüzde 11,80’lik ortalama faize geldik. Merkez Bankası 4 puana yakın faiz artırdı. Bu artış kurun dengelenmesinde ciddi etki yarattı.

KURU KONTROL ETMENİN YOLU… Dolar yüksek giderken, 3,70’lerin üzerindeyken Merkez Bankası’nın faiz artırması gerekir demiştik. Doğrudan olmasa da, başka yolla da olsa Merkez Bankası faiz artırdı. Ortada bir maliyet enflasyonu var, bu kurdan kaynaklı. Kuru kontrol etmenin yolu faizden geçiyor. Kur düşünce orta vadede enflasyon da frenlenecek.