Dolardan ilk tepki

ABD Merkez Bankası Fed‘in beklentilere paralel faizleri yükseltmesine karşın, bu yıl için artış sayısına dair tahminlerini değiştirmemesiyle gerileyen dolar Merkez Bankası’nın kararıyla düşüşünü hızlandırdı.

Bankalararası piyasalarda dolar, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 3,64’ün altını gördü. Karar öncesinde dolar 3,66 civarında seyediyordu. Kur dün gün boyunca 3,72-3,73 bandında hareket etmişti. Euro da 3,90’ın altını gördü.

Merkez Bankası politika faizi, faiz koridorunun alt ve üst bandını sabit bıraktı. Banka geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 11,75’e yükseltti.

Analistler, dolar/TL’de 3,6720 ve 3,6500 seviyelerinin destek, 3,7420’nin ise direnç konumuna geldiğini belirtiyordu.

Fed, çeyrek puanlık faiz artışıyla bu yıl ilk faiz artışını yaptı. Fed aynı zamanda 2017 yılı için iki faiz artırımı daha yapacağı tahminini değiştirmezken, 2018 yılı için üç faiz artışı öngörülüyor.