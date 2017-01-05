Dolarda yeni zirve

Doların küresel güçlenmesi sonrası gelen kâr satışlarıyla gerileyen dolar/TL yeniden yükselerek rekor tazeledi.

Sabah saatlerinde 3,56’nın altını gören dolar hızlı yükselerek yeniden 3,60’ın üzerine çıktı. Kur 3,6401 ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro da 3,82’nin üzerini gördü.

Doların diğer altı önemli para birimi karşısındaki hareketlerini izleyen dolar endeksi 14 yılın zirvesi olan 103.82’yi görmesi sonrasında gerilemişti.

Teknik açıdan dolar/TL için için 3,5380 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirten analistler, 3,60’ın ise direnç olarak öne çıktığını kaydediyordu. Bu seviyenin geçilmesiyle kurda yükseliş hızlandı.

Piyasaların gözü yarın açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisinde olacak.