05 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Ekonomi

Dolarda yeni zirve

Tarih:
Bir yorum bırakın
8 Görüntüleme
Dolarda yeni zirve
Haber İçi Üst

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,64’ü aşarak tarihi rekorunu yeniledi. Euro da 3,82’nin üzerini gördü.

Doların küresel güçlenmesi sonrası gelen kâr satışlarıyla gerileyen dolar/TL yeniden yükselerek rekor tazeledi.

Sabah saatlerinde 3,56’nın altını gören dolar hızlı yükselerek yeniden 3,60’ın üzerine çıktı. Kur 3,6401 ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro da 3,82’nin üzerini gördü.

Doların diğer altı önemli para birimi karşısındaki hareketlerini izleyen dolar endeksi 14 yılın zirvesi olan 103.82’yi görmesi sonrasında gerilemişti.

Teknik açıdan dolar/TL için için 3,5380 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirten analistler, 3,60’ın ise direnç olarak öne çıktığını kaydediyordu. Bu seviyenin geçilmesiyle kurda yükseliş hızlandı.

Piyasaların gözü yarın açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisinde olacak.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil