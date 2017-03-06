Dolarda son rakamlar

ABD Merkez Bankası Fed’in bu ay faiz artışına gideceğine yönelik beklentiyle dolarda yükseliş görülüyor.

Bankalararası piyasada haftanın ilk işlem gününde 3,72’yi gören dolar/TL 3,71’in üzerinde hareket ediyor. Euro 3,92-3,93 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, dolar/TL’de 3,7360 seviyesinin direnç, 3,7000 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini belirtiyor.

Fed Başkanı Janet Yellen, son açıklamasında enflasyon ve istihdam verileri beklenen yönde gelmeye devam ederse, mart toplantısında faiz artırılmasının uygun olacağını söyledi.

Fed kritik faiz toplantısına ilişkin kararı 15 Mart’ta açıklayacak. Fed’in bu toplantıda faiz artırmasına ilişkin beklentiler yükseldi.

ABD İSTİHDAM VERİSİ KRİTİK

Piyasalar için cuma günü açıklanacak ABD istihdam verisi kritik önem taşıyor. Ücretlerde beklentiye paralel bir artış olması durumunda faiz artışı ihtimalinin kuvvetleneceği belirtiliyor.

BORSA 91 BİNİ AŞTI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde 91 binin üzerine çıktı.

Analistler, bu hafta özellikle cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olacağını kaydederek, pay piyasalarını pozitif yönde etkileyen ABD Başkanı Donald Trump’ın mali politikalara ilişkin söylem ve adımlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.