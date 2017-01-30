Dolarda rüzgar tersine döndü

Yeni haftaya 3.87 seviyesinden başlayan dolar fiyatları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın adımlarıyla sert düştü. Kur 3.80 seviyesinin altını gördü. Borsa İstanbul ise son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar fiyatları Merkez Bankası’nın hamleleriyle düşüşe geçti. Kur bu sabah güne 3.8750 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde gevşedi. Dolar/TL gün içerisinde en düşük 3.7995 seviyesini gördü. Dolar fiyatları saat 14.01 itibari ile 3.8060 seviyesinden işlem gördü.

Kur bu yıl ilk kez gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrışıyor.

TL bugün dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kazancı ile işlem görürken benzer gelişmekte olan para birimlerinde ise genelde değer kaybı hakim.

TCMB’nin ortalama fonlama maliyetindeki 2 puanlık artışa dikkat çeken bankacılar eleştirilerin devam etmesine karşın TL faizinde dolaylı yoldan da olsa 2 puanlık artışın “ciddi bir faiz artışı” olduğunu belirttiler.

EURO DA GERİLİYOR

Euro/TL ise 4.1552 seviyesinde güne başladı. Kur en düşük 4.0635 seviyesini görürken saat 14.01 itibari ile 4.0675 seviyesinden işlem gördü.

DOLARDA 3.75 SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR

İntegral Menkul Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, “S&P kararı sürpriz gibi görünse de zaten piyasalar üzerinde S&P’nin önemli bir etkisi bulunmuyordu. Fitch kararı ise beklenen bir gelişmeydi ve piyasalarda sürpriz etki yaratması geniş çevreler tarafından beklenmiyordu. Nitekim TL üzerinde ilk açılış olan Asya saatlerinde hemen hemen hiçbir etkisi olmadı” dedi.

Fitch konusunda belirsizliğin ortadan kalkmış olması, tahvil faizlerindeki gerileme ve borsadaki alımların kur tarafında da rahatlama getirdiğini belirten Turşucu, “Kur tarafında oynaklığın giderek azaldığını görmekteyiz. Bu olumlu bir gelişme. Önümüzdeki günlerde daha pozitif seyirler görülebilir. Dolar kurunda 3.85 seviyesinin altında seyirler oluşması durumunda 3.75 bölgesine düşme potansiyeli oluşabilir. Buna karşın 3.85 seviyesi üzerinde inatçı seyirlerin sürmesi zaman zaman 3.89-3.90 bölgesine ataklar görmemize neden olabilir” şeklinde ekledi.

BORSA İSTANBUL 9 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Güne 157 puan ile hafif ekside başlayan Borsa İstanbul günün ilk yarısını 1664 puanlık yükselişle 85 bin 491 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 1,99 oranında değer kazandı.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 29 Nisan 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 85.580,67 puanı gördü.

DÖVİZ DEPO İHALESİNDE TEKLİF 900 MİLYON DOLAR OLDU

Merkez Bankası (TCMB) bankacılar arasında swap olarak da tanımlanan TL depoları karşılığı döviz depo ihalesinde 1 hafta vadede 900 milyon dolar verdi. TCMB ihaleyi 1 milyar dolar tutarında açmasına karşın gelen teklif tutarı olan 900 milyon dolar verdi.

Bankacılar Temmuz 2016’dan bugüne yaşanan sert negatif ayrışmaya dikkat çekerken Fitch’in beklenen not kararının gerçekleşmesinin ardından ardından bu poziyonların kapatıldığını belirttiler.

TCMB bugün depo ihalesinde TL faiz oranını yüzde 11, dolar faiz oranını ise yüzde 0.75 seviyesinde tuttu.

TCMB ilk olarak 18 Ocak’ta 500 milyon dolar tutarında TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı. Daha sonraki günlerde ise ihaleler genel olarak 300-500 milyon dolar tutarında açılmıştı. İhalede tutar Cuma günü ise 1 milyar dolara yükseltilmişti.

MERKEZ BANKASI REPO İHALESİ AÇMADI

Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

TCMB’nin bu sabah BIST kotasyon yoluyla piyasaya yaptığı fonlamayı ise 25 milyar TL olarak belirlemesiyle birlikte bugün likidite ihtiyacının altında tutarda fonlama nedeniyle bankaların geç likidite penceresi imkanına yönelmesi bekleniyor.

Haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan TCMB’nin bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu.

TCMB’nin BIST kotasyon yoluyla 26 milyar TL, bankalararası para piyasalarından 10,038.1 milyar TL dönüşü bulunuyordu.

TCMB Cuma günü likidite adımlarıyla ortalama fonlama maliyeti sert artış yaşanmış banka fonlamayı yüzde 10.27’ye yükseltmişti.

Böylece Ocak ayı ortasında yüzde 8.3 civarında olan TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde iki haftada yaşanan yükseliş 2 puan civarında oldu.

FITCH KARARI PİYASALARDA ETKİ YARATMADI

Fitch, 2012 yılından bu yana yatırım yapılabilir seviyede tuttuğu Türkiye’nin kredi notunu ekonomik performans ile kurumların bağımsızlığını zayıflatan siyasi gelişmeler ve güvenlik durumunu gerekçe göstererek bir kademe düşürerek BB-‘ye indirdi.

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında Türkiye’ye tek yatırım yapılabilir düzeyde notu veren Fitch’in kararıyla Türkiye’nin yatırım yapılabilir düzeyde kredi notu kalmadı.

Fitch kararının beklenen bir gelişme olması nedeniyle piyasalarda etki yaratmadığını belirten bankacılar S&P kararının ise sürpriz olduğunu söylediler.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Türkiye’nin kredi notu görünümünü otoritelerin enflasyon ve TL’de değer kaybı yaratan baskıları sınırlama gücünün azaldığını gerekçe göstererek durağandan negatife düşürdü.