Bankalararası piyasada dolar/TL, Merkez Bankası’nın repo ihalesi açmamasıyla 3,81’in altını gördü. 4,17’yi aşarak rekor yenileyen euro da 4,10’un altına indi.

Art arta rekorlar sonrasında dolarda rüzgar bugün terse döndü.

Dün 3,94’ü aşarak tüm zamanların en yükseğini gören dolar, sabah saatlerinde 3,9290 seviyesindeyken Merkez’den gelen hamleyle düştü.

Dolar/TL TCMB’nin miktar yöntemiyle haftalık repo ihalesi açmamasının ardından 3,92 civarından 3,81’in altına kadar geriledi.

Merkez Bankası bugün miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ancak bankalar MB’den yüzde 8,50 faizle kotasyon yoluyla repo imkanından ve yüzde 100 faizle geç likidite penceresinden de yararlanabilecek.

Merkez’in 1 hafta vadeli repo ihalesi açmaması likidite politikasında daha sıkı bir duruş anlamına geliyor. TCMB haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonluyordu.

Analistler teknik açıdan dolar/TL’nin 3,87 seviyesinin destek, 3,92 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

EURODA YENİ REKOR

Euro gün içinde 4,17’yi aşarak rekorunu tazeledi. Euro/TL, 4,1744 ile tarihin en yüksek düzeyine çıktı. Euro da daha sonra 4,10’un altına gevşedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk basın toplantısında ekonomi politikalarına ilişkin net sinyal vermemesiyle dolar endeksi geriledi. Doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi yüzde 0.4 düşerek 101.42 oldu.

LİRA NEGATİF AYRIŞTI

Son dönemde siyasi gelişmeler, enflasyonun yükselişe geçmesi ve Merkez Bankası’nın TL’deki değer kaybını durdurmak adına gerekli adımları atmayacağı endişesi Türk Lirası’ndaki kaybın derinleşmesine neden oluyor.

BU YILKİ KAYIP YÜZDE 10’U AŞTI

Dolar karşısında Türk Lirası’nın yılbaşından bu yana kaybı yüzde 10’u aştı.

Gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışan TL’deki kayba karşı Merkez’in atacağı adımlar kurun yönünde belirleyici olacak. Merkez Bankası 24 Ocak’ta yılın ilk faiz toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantıda alınacak kararlar yakından izlenecek.

FAİZ DE YÜKSELDİ

TL’deki sert kayıplar tahvil piyasasında da etkisini gösteriyor. Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün 46 baz puanlık artışla yüzde 11,96’ya kadar yükseldi. 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 11,55’e çıktı.