Dolarda hareketli dakikalar

ABD’den gelen istihdam verisinin ardından dolar geriledi.

ABD’de ocak ayında tarımdışı istihdam 227 binle 175 binlik beklentinin üzerinde arttı. Saatlik kazançlar son bir yılda yüzde 2,5 artış kaydetti.

TSİ 16.30’daki veri öncesinde 3,74 sınırında olan dolar/TL 3,7132’ye kadar inerek yaklaşık bir ayın en düşük düzeyine geriledi. Euro da 4 liranın altını gördü.

Türkiye Merkez Bankası’nın 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımlarına devam etmesi ve ABD Merkez Bankası’nın mart ayında faiz artışı yapabileceğine ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası dolarda son günlerde düşüş gözleniyor. 11 Ocak’ta 3,94’ü aşarak rekor kıran dolar daha sonra yönünü aşağı çevirmişti.

Enflasyon verisinin ardından dolarda belirgin bir hareket yaşanmadı. Enflasyon TÜFE’de yıllık bazda yüzde 9,22’ye yükseldi.

Analistler teknik açıdan dolar/TL’de 3,7170 seviyesinin destek, 3,7650 seviyesinin ise direnç konumunda izleneceğini belirtti.

Piyasalar Merkez Bankası’nın adımlarını takip etmeye devam ediyor.