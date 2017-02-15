Dolarda Fed sonrası ilk rakamlar

Gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı ve Merkez Bankası’nın para politikasında sıkı duruşunu devam ettirmesi ile dolar/TL’de hafta başından beri yaşanan düşüş Fed açıklamalarıyla durdu.

Bankalararası piyasalarda dolar 3,65’in üzerinde hareket ediyor. Euro da 3,86 civarında seyrediyor.

Fed Başkanı Janet Yellen dün yaptığı konuşmada önümüzdeki aylarda faizlerin artabileceği sinyallerini verdi. Yellen Fed’in önümüzdeki toplantılardan birinde büyük ihtimalle faizleri artırmak durumunda olabileceğini ve faiz artışı kararının ertelenmesinin, Fed’in politika komitesinin eğrinin arkasında kalmasına neden olabileceğini de belirtti.

Dolar dün 3,63’lü seviyelere kadar geriledi.

Dolar, konuşmanın ardından kazançlarını sürdürerek 3,5 haftanın zirve seviyelerine yakın bir seyir izledi. Doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi 101,26’ya yükseldi.

Küresel piyasalar ve iç siyaset takip edilmeye devam edilecek.