15 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Ekonomi

Dolarda Fed sonrası ilk rakamlar

Tarih:
Bir yorum bırakın
19 Görüntüleme
Dolarda Fed sonrası ilk rakamlar
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Fed Başkanı Yellen’ın açıklamalarıyla dolarda yaşanan değer kazancı sonrası dolar/TL 3,65’in üzerinde seyrediyor.

Gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı ve Merkez Bankası’nın para politikasında sıkı duruşunu devam ettirmesi ile dolar/TL’de hafta başından beri yaşanan düşüş Fed açıklamalarıyla durdu.

Bankalararası piyasalarda dolar 3,65’in üzerinde hareket ediyor. Euro da 3,86 civarında seyrediyor.

Fed Başkanı Janet Yellen dün yaptığı konuşmada önümüzdeki aylarda faizlerin artabileceği sinyallerini verdi. Yellen Fed’in önümüzdeki toplantılardan birinde büyük ihtimalle faizleri artırmak durumunda olabileceğini ve faiz artışı kararının ertelenmesinin, Fed’in politika komitesinin eğrinin arkasında kalmasına neden olabileceğini de belirtti.

Dolar dün 3,63'lü seviyelere kadar geriledi.

Dolar dün 3,63’lü seviyelere kadar geriledi.

Dolar, konuşmanın ardından kazançlarını sürdürerek 3,5 haftanın zirve seviyelerine yakın bir seyir izledi. Doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi 101,26’ya yükseldi.

Küresel piyasalar ve iç siyaset takip edilmeye devam edilecek.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King