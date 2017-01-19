Dolar yükselişe geçti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’ın ABD’de bu yıl faizlerin hızlı bir şekilde artabileceği sinyalini vermesinin ardından dolar/TL yükseldi.

Bankalararası piyasada dolar 3,80’in altında hareket ediyor. Euro da 4,03 civarında işlem görüyor.

Piyasalar Merkez Bankası’nın adımlarını takip edecek. Merkez Bankası’nın 24 Ocak’taki faiz kararı kurun yönünde belirleyici olacak.

DOLARDA “YELLEN” ETKİSİ

Küresel çapta dolar, Fed Başkanı Yellen’ın açıklamalarının ABD’de faizlerin hızlı bir şekilde artırılabileceği sinyali olarak yorumlanmasının ardından hızlı bir yükseliş gösterdikten sonra yatay bir seyir izledi. Doların bu yükselişi, yatırımcıların Donald Trump’ın yarınki yemin töreni öncesi bekleme moduna geçmesiyle sınırlı kaldı.

Doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini izleyen dolar endeksi yüzde 0.3 yükselişle 101.250 oldu.