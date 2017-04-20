Dolar yönünü aşağı çevirdi

Referandum sonrası siyasi gündemin sakinleşme eğilimine girmemesi dolar/TL’deki referandum sonrası aşağı yön beklentilerinin gerçekleşmemesine neden olurken, bankacılar piyasalarda siyasi gelişmelerin izlenmeye devam edileceğini söylediler. Dolar/TL 3.63 seviyesine kadar geriledi.

Güne 3.66 seviyesinde başlayan dolar/TL 3.6367/36371, seviyelerine kadar geriledi. Euro/TL 3.9070/3.9080 seviyelerinde.

Siyasi belirsizliğin referandum ile ortadan kalkacağına yönelik beklentiler, referandumun hemen ardından OHAL’in uzatılması, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar, Avrupa’nın yaklaşımı, idam cezası referandumunun gündeme gelmesi gibi unsurlar nedeniyle gerçekleşemedi.

Referandum sonrası gündemin yeniden ekonomiye odaklanmasıyla kısa vadede kurda 3.60 seviyesinin altının piyasalarda beklemesine karşın, endişelerin devam etmesi ile anlamlı bir iyimserlik tam olarak yaşanamıyor.

DOLAR/TL’DEKİ GERİLEME

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, dolar/TL’deki son surumu değerlendirdi. Erkan şunları dedi:

TRY adına yayınlanmış olan olumlu yabancı raporların piyasa hareketi yarattığı görülmektedir. Kısaca özetleyecek olursak; Credit Suisse’in raporunda 3 aylık USDTRY projeksiyonunu 3,80’den 3,65’e indirmesi ve TRYZAR paritesinde de yükseliş beklemesi öne çıkıyor. Özellikle ikincisi açısından düşünecek olursak; TRY’nin en çok benzediği para birimi Güney Afrika randına göre daha çok tercih edilir olacağı anlaşılıyor. Diğer bir rapor Deutsche Bank’tan, orda da USDTRY için 3,56’dan put opsiyonu öneriliyor ve kısa vadede TRY için değer kazanım marjı olduğu belirtiliyor. TRY’nin tepkisi olumlu, 3,63 seviyesine doğru çekilen bir kur hareketi var.

“Emergency Market” para birimleri grubunda genele yayılan bir iyimser hava söz konusu. Yüksek faizli para birimleri revaçta, TRY ve ZAR da en önde ilk 2 sırada kendilerine yer buluyorlar. TRY’de değerlenme %1,1 seviyesinde, ZAR da %0,8 değer kazanmış durumda. Bunun içsel bir hareketle gelmediğini düşünüyorum, daha temkinli yaklaşılması gereken bir hareket olarak görüyorum. TRY’de referandum sonrası değerlenme olmasını ve USDTRY kurunun 3,50’li seviyelere gerilemesini beklemekteydik, ancak piyasa dalgalanması beklediğimizden fazla oldu. TRY’de kısa vadede değerlenme olabilir, ancak uzun vade için kurda alım fırsatı olacağını; TRY’ye artan bir kurumsal talep veya yabancı talebi olmasını beklemediğimi belirtmek isterim. Kurda daha üst seviyelerin önümüzdeki aylarda normalleştirileceği görüşümü koruyorum. Bunun daha hızlı veya daha yavaş şekilde gerçekleşmesini USD’nin halen yavaş olan global hareketi belirleyecektir.

Yavaşlayan USD hareketini de göz önünde bulundurmak gereklidir. Majör para birimlerinin hemen hepsinde USD aleyhine bir hareket var ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %2,17 seviyesini gördü. Bu hareketin çoğu da Trump’ın ekonomik reformlarının gecikebileceği endişesinden gelmektedir. Trump’ın ekonomide yavaş davranmasının Fed’i de yavaşlatacağını söyleyebiliriz.