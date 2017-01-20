Dolar ne kadar? (20 Ocak dolar fiyatları)

Merkez Bankası’nın adımlarının takip edildiği para piyasalarında dolar yüksek seyrini koruyor.

Bankalararası piyasada dolar 3,82 civarında hareket ediyor. Euro 4,07’nin üzerinde işlem görüyor.

Merkez Bankası’nın son günlerde aldığı likidite önlemleri dolardaki yükselişi frenlese de kur yeniden 3,80 seviyesinin üzerine çıktı. Merkez Bankası’nın 24 Ocak’ta yapacağı faiz toplantısında alacağı kararlar kurdaki yönde belirleyici olacak.

Piyasalar ayrıca 27 Ocak’ta Fitch’ten gelecek not değerlendirmesini de bekliyor.

Bu arada Fed Başkanı Janet Yellen son konuşmasında para politikası duruşunun kademeli olarak ayarlanması gerektiğini ancak ekonominin fazla ısınmasına izin verilmemesini belirtti.