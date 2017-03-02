02 Mart 2017

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Dolar ne kadar? (2 Mart dolar fiyatları)

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Dolar ne kadar? (2 Mart dolar fiyatları)
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Dolardaki küresel değer kazancı sonrası dolar/TL 3,70’i görerek 15 Şubat’tan beri en yüksek düzeye çıktı

Dolardaki küresel değer kazancı sonrası dolar/TL yönünü yukarı çevirdi.

Dolar bankalararası piyasada 3,70’i görerek 15 Şubat’tan bu yana en yüksek düzeye çıktı. Euro/TL de 3,90’ın üzerini gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları sonrası mart ayında faiz artışı olasılıklarının yükselmesi doların tüm gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu.

TL’de gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışma gözleniyor. Piyasalar jeopolitik gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Analistler, daha önce iyi gelen veriler ve açıklamalarla yükselen mart ayına ilişkin faiz artırım beklentilerini yüzde 80 seviyelerine çıkardığını belirtti.

Dolar/TL’de 3,6380 seviyesi önemli destek, 3,6950 ise direnç olarak öne çıkıyor.

DOLAR ENDEKSİ 2 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Fed’den faiz artışı gelebileceği beklentisiyle dolar endeksi 101,97 ile yaklaşık 2 ayın zirvesini gördü. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki performansını gösteren endeks 101 seviyesinin üzerinde.

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Havadis Gazetesi

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