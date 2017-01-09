Dolar ve Euro’dan rekor üstüne rekor

Dolar ve euro yeni haftaya rekorla başladı.

Dolardaki küresel değer kazancı ve devam eden yerel endişelerle dolar/TL 3,73 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.

Dolar gün içinde en yüksek 3,7380 TL’yi gördü. Kur güne 3,65’in hemen altında başlamıştı.

EURO 3,93’Ü GEÇTİ

Euro/TL de 3,93’ün üzerine çıkarak rekor tazeledi. Eurodaki en yüksek seviye 3,9347 oldu.

BİR GÜNDE YÜZDE 2’DEN FAZLA ERİDİ

Türk Lirası’nın dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 2,5’e yaklaşırken, euro karşısında yüzde 2’nin üzerinde eridi.

DOLAR DÜNYADA GÜÇLENİYOR

Doların küresel kazancı kurdaki yukarı yönlü harekette etkili oluyor. Küresel piyasalarda dolar geçtiğimiz cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin maaş artışlarında bir ilerleme görüldüğünü göstererek 2017 için daha fazla faiz artışı ihtimalini güçlendirmesiyle beraber değer kazanıyor. Dolar endeksi 14 yılın zirvesinin hemen altında işlem görüyor.

“MERKEZ” ENDİŞESİ

Merkez Bankası’nın TL’nin sert değer kayıplarına karşın faiz adımlarını kullanmaktan çekinebileceği endişesi doları baskılıyor. Merkez Bankası yılın ilk faiz toplantısını 24 Ocak’ta yapacak. Piyasalar toplantıdan çıkacak kararı merakla bekliyor.

Türkiye’ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch’in 27 Ocak’taki değerlendirme tarihinin yaklaşması ile siyasi ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.