Dolar çok sert yükseliyor

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerindeki bozulmaya paralel 3.56 seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Haziran ayında faiz artırımı yapabileceği beklentisinin arttığını belirten bankacılar, gelişmekte olan ülke para birimlerinin de değer kaybettiğine dikkat çekiyor.

Fed açıklamalarına sabah saatlerinde tepki göstermeyerek güne 3.53 civarında başlayan dolar/TL’de bu bozulmaya ayak uydurmuş durumda.

Bu sabah saat 0855’te 3.5355/3.5370 seviyesinde olan dolar/TL, 3.56’ya kadar yükseldikten sonra saat 1426’da 3.5560/3.5569 seviyesinden işlem görüyor.