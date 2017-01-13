Doğan’a “Bomba” golcü

Kaliteli golcü arayışlarını sürdüren Doğan Türk Birliği, aradığı forveti Hollanda’da buldu

MANCHESTER CITY’E GOLÜ VAR:Sarı Lacivertliler, kariyerinde birçok Avrupa takımında oynamış ve UEFA Avrupa Ligi’nde de Lech Poznan formasıyla İngiliz devi Manchester City’e golü bulunan, Hollanda kökenli 24 yaşındaki Joel Tshibamba’yı, Antalya kampına dahil etti

Coşkun KUTAY

Kadrosunda halen; ön libero mevkiinde oynayan Qadri Rahemm ve Ouincy Osei’yi bulundurmakta olan Süper Lig takımlarından Doğan Türk Birliği, bir müddet önce karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı forvet Christian Pouga’nın yerine denenmek üzere getirttiği Kamerun’lu forvet Djidda Aladji Yves de de aradığını bulamadı.

İkinci devrede yapacağı zirve mücadelesinin yanı sıra, Kıbrıs Kupası’nda final oynamayı hedefleyen yönetim, aradığı kaliteli golcüyü sonunda Hollanda’da buldu. Ve, kariyerinde bir çok Avrupa takımında oynamasının yanı sıra, UEFA Avrupa Ligi’nde de formasını giydiği Polonya ekibi Lech Poznan ile Manchester City’e golü bulunan Hollanda kökenli Joel Tshibamba’yı, geçtiğimiz gün Raif Güçkan organizesinde Doğan Türk Birliği’nin Antalya kampına getirtti.

Manchester Citiy’e gol attı

Kariyerine; Hollanda’nın Nec Nijmegen takımında başlayan Joel Tshibamba daha sonra, Polonya’nın Lech Poznan, Danimarka’nın Vestjaelland, Yunanistan’ın AEK Larissa, Bulgaristan’ın Botev Polovdin ve son olarak da Slovenya’nın Süper Lig takımlarından FC Koper’de oynadı. Ayrıca, Avrupa kupalarında boy gösteren Joel, 2011 yılında oynanan Manchester City-Lech Poznan UEFA Avrupa Kupası maçında, Manchester City’e gol attı.