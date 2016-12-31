Doğan zevkten dört köşe

Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı deplasmanında hem 2016’nın hem de ligin ilk devresinin son maçını 4-0 kazanırken zevkten dört köşe oldu. Elde edilen 4-0’lık skor Doğan cephesini fazlası ile memnun ederken yeni yıla da mutlu girdiler. Bir maçı eksik olan ve bu galibiyetle puanını 26 yapan Doğan’da keyifler nasıl yerinde olmasın. Ertelenen Gençlik Gücü maçını da kazandıkları takdirde 29 puanla zirvede kritik ve titiz hesaplar da yaparlarsa hiç şaşırmam. DTB’de iyi bir kadro, iyi bir yönetim ve takımını seven taraftar var. En önemli özellikleri ise birbirlerini iyi tanıyan ve yardımlaşarak oynayan futbolculara sahipler. Takım oyununu bu maçta en olumlu şekilde sahaya yansıtarak kazanmaları bende en dikkat çekici tarafları oldu.

Maça her iki takım da golü erken bulma arzusu ve isteği ile başlasalar da gol ancak 40. dakikada geldi. Ardından 2.golü de bulan DTB büyük avantaj yakaladı. Ancak maçın kırılma anı belki de 12.dakikadaki Mete’nin yüzde yüzlük gol pozisyonunu gol yapamaması olmuştur. Öne geçme şansını Kaymaklı bu pozisyonda Mete ile değerlendirse belki de bu kadar etkisiz kalıp, erken teslim olmayacaklardı.

İkinci devre Kaymaklı tamamen moralsiz ve isteksiz bir görüntü verirken, taraftarı bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Etkisiz ve isteksiz görüntüleri gözlerden kaçmayan bazı Kaymaklı futbolcuları belli ki keyifsiz ve moralsizdi. Bunu da sahaya yansıtıyorlar. Sonuçta da kaçınılmaz mağlubiyet geldi. Ancak maç 2-0’a geldikten sonra açıkçası Muharrem Mertdin’in ikinci devreye başlarken takımına müdahale etmesini bekledim. Ama yapmadı. Oyuncu değişikliğini geciktiren Muharrem Hoca kalesinde 3. golü gördü. Sonrasında değişikliği düşünse de ‘Atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmişti’.

Bazı maçlarda bazen ‘futbolcular bu maç bitse de gitsek der’. Ancak galiba Kaymaklı’da bu sezon bitse de gitsek ya da ara transfer gelse de gitsek diyenler çoğunlukta gibi! Bu da bir takım için çok sıkıntı maalesef.

Maçı yöneten hakemler iyi bir yönetim gösterirken, Utku Hamamcıoğlu’nun maçın sonuna ilave süre eklememesini çok doğru buldum. Olması gerekene buydu ve güzel bir örnek teşkil etmiştir.