Doğan; Ahmet Coşkun’la güldü

Koopbank Kıbrıs Kupası’nda yaşadığı “Hüsran’dan” sonra, şampiyonluk iddiasıyla başladığı K-Pet Süper Ligi’nde de “Aradığını bulamayan” Doğan Türk Birliği, 37 puanla 5.sırada girdiği Süper Lig’in 24. haftasında, “Çıkmayan candan umut kesilmez” umudu ile alınacak her puana “Can simidi” gibi sarılacak konumda olan düşme potasındaki Dumlupınar’la dün gece evinde oynadığı karşılaşmadan, Ahmet Coşkun’un, son dakikalarda Doğan’a sunduğu “Hayat Öpücüğü” ile 3-2 galip ayrıldı.

Dumlupınar karşılaşmaya kontrollü, Doğan Türk Birliği ise tempolu girdi. Ancak Doğan Türk Birliği, dakikalar ilerledikçe rakibine nazaran daha fazla oyuna hakim olmaya ve daha organize paslarla rakip yarı alanda gözükmeye başladı. Buna mukabil, “Atamazsam-yemeyeyim” düşüncesinin ağırlığı ile dengeli oyununu sürdüren Dumlupınar, orta alanı kalabalık tutup, Rıdvan, Ümit ve Hasan’ın desteğinde, Hüseyin ve Tunahan’a atılan kontrolsüz uzun toplarla Doğan ceza alanını etkisiz ataklarla tehdide başladı. Dumlupınar’ın oyunu bu tempoda kabul etmesi, Doğan’ın müdafaasını ileride kurmasına ve rakip ceza alanında da, daha fazla pozisyon bulmasına neden oldu ve Doğan’ı 1-0 öne geçiren gol de, 6. dakikada Hasan’ın kafasından geldi. Dumlupınar, hemen teslim olmaya müsait “Dirençsiz”, “Etkisiz” ve “Temposuz” futbolu ile Doğan’a baştan itibaren “Yeşil ışık yaktı”. Ve Doğan’da bu fırsatı kaçırmayıp, özellikle Salih’in yanı sıra Aydın’ın kanatlardan yaptıkları bindirmeler ve ikinci bölge desteğinde ceza alanı çevresinde organize ettikleri olumlu “Final” pasları ile Kenan ve Selim’e pozisyon üretmeye çalıştı. Ancak tüm bu çabalar, pozisyon kısırlığının yanı sıra, zaman zaman da olsa, oyuncuların beceri alanının darlığı nedeniyle skora yansımadı ve ilk devre Doğan’ın, oyun ve skor üstünlüğü ile 1-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı; benzer senaryoda, ancak, ilk devreye nazaran Dumlupınar’ın daha fazla ileride çoğalıp, yaptıkları cesur ataklarla Doğan müdafaasının kaleci Ozan’dan başlayan zaaflarından yararlanması ile başladı. Nitekim Tunahan’ın 50. dakikada 35 metreden attığı ve kaleci Ozan’ın sadece seyrettiği 1-1’lik beraberliği getiren gol, buna iyi bir örnek oldu. Gol sonrasında Doğan ilk başta oyundaki dengeyi yeniden sağladı. Daha sonra da yavaş yavaş oyunu rakip alana yıkmamaya başladı. Ancak yine de, Rıdvan’ın sürüklediği rakip takım atakları karşısında zaman zaman da olsa acze düştü. Nitekim, Ahmet Sönmez’in 86.dakikada, Tunahan’ı ceza alanı içerisinde düşürmesinden kaynaklanan penaltıyı kullanan Tunahan’ın ayağından tekrar 2-1 geriye düştü. Ve gitti denilen karşılaşma, 76.dakikada oyuna dahil olan Ahmet Coşkun’un 90+2’de attığı ve 90+3’de de Ali’ye attırdığı muazzam gollerle geri döndü. Ve bu suretle Doğan, iyi oynamadığı karşılaşmayı, Dumlupınar’ın tecrübesizliği ile kazanmış oldu.