Doğa severler Lefke’de buluştu

Lefke’de buluşan doğa severler hem Lefke’nin tarihi mekanlarını ziyaret ettiler hem de yeni açılan yürüyüş parkurunu inceleme fırsatı buldular

Gürsel KARAGÖZLÜ

Rehber Hüseyin Hasan Dağlı öncülüğünde 50 kişilik bir grup Lefke’de doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği üyesi Rehber Hüseyin Hasan Dağlı’nın düzenlediği ve 50 kişinin katıldığı farklı bir yürüyüş parkurunda yapılan 8 kilometrelik doğa yürüyüşü geçtiğimiz Pazar günü Lefke’de gerçekleşti.

Lefke çarşı merkezinde saat 09.00’da toplanan doğa severler Osmanlı mimarisi ile yoğunlaşmış mahallelerden ilerleyerek eski su kemerleri üzerinden tarihi Piri Paşa camisine ulaştılar. Piri Paşa camisi’ni ziyaret eden doğa severler daha sonra Naturel Cafe de kahve molası verdiler. Burada kahvelerini içtikten sonra kendilerine Lefke portakalı ve Lefke’ye özgü ürünler ikram edildi. Kahve molasından sonra ilerleyen doğa severler yaptıkları gezide hem Lefke’nin tarihi mekanlarını tanıma şansı buldular hem de Lefke’nin doğal güzelliklerini gördüler.

Turist ve Doğa Rehberi Hüseyin Hasan Dağlı yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada , Lefke’nin ve bölgesinin doğa yürüyüşü ve sporunu seven çok sayıda kişinin olduğunu ifade ederek, kendi imkanları ile 5 adet orta ve yüksek doğa ve yürüyüş severlere yürüyüş parkurları yarattığını söyledi. Yerel yönetim Lefke Belediyesinin ve devletin imkanları ile bu yürüyüş parkurlarının artırılarak daha kaliteli parkurlar yaratılmasını ve insanların daha planlı bir şekilde buralarda yürüyerek sağlıklı spor sağlamalarına imkan sağlamaları gerektiğini vurgulayan Dağlı, Kıbrıs’ta ender bulunan güzelliklere sahip Lefke ve bölgesinde birçok yürüyüş parkuru oluşturulabileceğini söyledi. Gerçekleştirilen yürüyüşe katılanların bol bol oksijen depoladıklarını ve bölgenin doğal ve tarihi yerlerini görme imkanı bulduklarını söyleyen Dağlı, “Yeşil Lefke Sizi Bekliyor Sloganı “ile her zaman doğa severlere Lefke ve bölgesinde yürüyüşler düzenleyebileceğini ifade etti.