22 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Yaşam

DMG Group İstanbul Ace of Mice Turizm Fuarı’nda ilgi odağı oldu

Tarih:
Bir yorum bırakın
17 Görüntüleme
DMG Group İstanbul Ace of Mice Turizm Fuarı’nda ilgi odağı oldu
Haber İçi Üst
Paylaş8
+1
Paylaş
Pin

DMG Group Maestro, DMC markası ile katıldığı Ace Of Mice Turizm Fuarı’nda kurduğu ‘TARİHİ GİRNE LİMANI’ temalı stand ile ziyaretçileri hayran bıraktı.

İstanbul’da 22-24 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ace Of Mice Turizm Fuarı devam ediyor.

Fuarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lokomotif şirketlerinden DMG GROUP Maestro DMC markası ile hazırladığı ‘TARİHİ GİRNE LİMANI’ temalı  standı ile fuarın ilgi odağı oldu.

Maestro DMC, ‘TARİHİ GİRNE LİMANI’ temalı standında katılımcılara limanda çay keyfini İstanbul’da yaşatıyor.

Fuarda Kongre organizasyonları, toplantı organizasyonları, etkinlik ve bayii teşvik organizasyonları düzenleyen profesyonel firmalar kendilerini ve destinasyonlarını tanıtıyorlar.

Maestro DMC de standında ülkemiz otellerini, tarihi yerlerini, toplantı etkinlik alanlarını tanıtarak toplantı grupları, bayii organizasyonları ve kongreleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde organize etme hedefiyle sunumlar yapıyor.

DMG Group İstanbul Ace of Mice Turizm Fuarı’nda ilgi odağı oldu 1

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş8
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King