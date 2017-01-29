29 Ocak 2017

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Dj’li eğlence

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Dj’li eğlence
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VANESSA MORENO HAYRAN BIRAKTI: Ülkemiz eğlence sektörünün öncü ismi “5 Mile Club”ta eğlence ara vermedi. Konuklar, kabin başında Vanessa Moreno’nın çaldığı setlerle club eğlencesine doydu

 

Girne’de hizmet veren 5 Mile Club’ta önceki akşam Vanessa Moreno rüzgarı esti.

Türkiye’nin en iyi kadın Dj’leri arasında zirvedeki yerini koruyan Vanessa Moreno, eğlence severleri kendilerinden geçirtti.

Çaldığı eski ve yeni setler ile eğlenceyi hat safhada yaşatan Vanessa, gecenin nabzını tutarak eğlence severlerden tam not aldı.

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Havadis Gazetesi

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