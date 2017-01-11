Dizgini yanlış taraftan tutmak

Lüzinyan döneminde Krallar taç giyme töreni yaparlardı.

Bu törenler bir protokole bağlıydı.

Söylendiğine göre Krallar Kudüs tacını Mağusa’da,

Kıbrıs Krallığı tacını da Lefkoşa’da giyerlermiş…

…

Kral II. Peter döneminde bir olay olur.

Yıl 1372.

Kralın taç giyme töreni için Mağusa’da hazırlıklar tamamlanır.

Kral tacını St. Nikolas (Lala Mustafa Paşa Camii) Katedralinde giyecek.

Her şey hazır olunca Kral atı ile meydana gelir.

Protokole göre, Venedik temsilcisinin kralın atının dizginini sağ tarafından, Ceneviz temsilcisinin de sol tarafından tutması gerekiyor.

Ama Venedik temsilcisi dizgini diğer taraftan,

Yani sol taraftan tutmak ister.

Ceneviz temsilcisi buna karşı çıkınca ortalık bir anda karışır.

Mesele iç çatışmaya döner ve bu çatışmada birçok Cenevizli öldürülür.

Bunun üzerine Ceneviz hükümetinin tepesi atar,

Kıbrıs’a güç gönderir ve Mağusa’yı ele geçirir.

Memleket bölünür.

Lefkoşa’da başka,

Mağusa’da başka yönetim oluşur…

…

Dizgini sol tarafta tutmaya ne gerek vardı?

Ya da tuttuğunda ne olacaktı?

Günümüz üzerinden buna bir anlam katmak zor…

…

İncir çekirdeğini doldurmaz gibi görünür,

Fakat Venedik ile Cenevizliler arsında bir düşmanlıktan kaynaklandığı açık…

…

Cenevre’de bir muzırlık çıkarsa,

Kuşkusuz konular bir dizgin meselesi gibi olamaz.

Hoş, birçok başlık vardır ve kim hangi meseleyi neresinden tutacak önemlidir…

…

Bir coğrafya parçası üzerinde yaşayan toplumlar,

O coğrafyadan gelip geçen medeniyetlerle harmanlanır.

Zamanında Amerika kıtasına göç eden Avrupalılar, Amerikalılaşmışlardır.

İtalya, İrlanda, İspanya ya da Polonya kökenliler Amerika’yı kendilerine benzetmeye kakışmazlar.

Artık onlar Amerikalıdır elbette nerden gelip nereye gittiklerini bilerek…

…

İstediğin kadar söyle Hoca,

Kıbrıslı kimliği uyduruk dediğin kadar vardır;

Bu coğrafyanın verdiği kimliktir.

Kafatasçılığa gerek yok…

…

Bütün mesele Kıbrıslıların dizgini ne taraftan tutacağıdır.

Lakin keşke iş bu kadarla kalsa.

Çünkü bu dizgini tutmak isteyen çok.

Cenevizliler ve Venedikliler yerine şimdi Yunanlılar, Türkler, Amerikalılar, İngilizler, Ruslar falan var.

Üstelik kafaları karıştıra karıştıra.

Mesele her çözüm aşamasına geldiğinde,

Osmanlı kafasının işin içine dalıp dizgini tutmak istemesi,

Cenevizlilerle Venediklileri aratmaz doğrusu…

…

Bu diğerleri için de geçerli…

…

Tarih dersi vererek meseleyi kimlik üzerinden Türkçülüğe getirmek,

Kıbrıslı Türkleri kendinize “azınlık” görmek…

E,

Kusura bakma Hoca,

Dizgini yanlış taraftan tuttun,

Böyle olunca,

Rum ırkçı fanatikleri de aratmıyorsun doğrusu…