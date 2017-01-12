Dizdarlı: Dava süreci devam ederken açıklama yapmak yasalara aykırı

“HEKİMLERİN İKİNCİ İŞ YAPMASI KONUSUNDA DAVA SÜRECİ DEVAM EDERKEN AÇIKLAMA YAPMAK YASALARA AYKIRI”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Yüksek Mahkeme’de dinlenen ve karar için ertelenen kamu hekimlerinin ikinci işi konusunda açıklama yapılmasının hem Mahkeme hem de Ombusdman yasalarına aykırı olduğunu belirterek bu nedenle dava süreci bitene kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacağını yineledi.

Dizdarlı, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin kendisini, ikinci iş yapan kamu hekimleri konusunda bir açıklama yapmaya davet ettiğini gördüğünü belirttiği açıklamasında, kamuda görev yapan hekimlerin ikinci iş yapma yasağı ile ilgili Yüksek Mahkeme huzurunda Yargıtay/Asli Yetki 1/2015 sayılı davanın dinlendiğini ve karar için ertelendiğini hatırlattı.

“Mahkemeler Yasası’nın 52’nci maddesine göre yargısal işlemlerin askıda veya kararlaştırılmamış olduğu sırada, işlemin adil bir şekilde görüşülmesine halel getirici nitelikte olan ve adaletin seyrini engelleyen veya adaletin seyrine müdahale eden herhangi bir yazı, konuşma veya hakaret suç teşkil ettiğini” belirten Dizdarlı, dava sürecini etkileyebilecek herhangi bir açıklama yapılmasının Mahkemeler Yasası’nın ilgili hükümlerine aykırı olduğu gibi Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 13(1)(A) maddesinin (C) fıkrasına da aykırı olduğunu kaydetti.

“DAVA SÜRECİ BİTENE KADAR BU HUSUSTA AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM”

Dizdarlı, bu durumun daha önce Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’na da 14 Aralık 2015 tarihinde yazılı olarak bildirildiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Bu nedenle dava süreci bitene kadar bu hususta herhangi bir açıklama yapmayacağımızı bir kez daha kamuoyuna duyururum.

Yukarıda bahsi geçen Mahkemeler Yasası’nda alıntısı yapılan yasa maddesi tüm vatandaş, basın mensubu ve sosyal medya kullanıcıları tarafından uyulması zorunlu bir yasa maddesi olup bu maddeye uyulmamasının suç teşkil ettiğini hatırlatmak isterim.”