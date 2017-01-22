Diva, Girne’de ışıldadı

NİL BURAKLA DÜET YAPTI:

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Bülent Ersoy iki gece üst üste verdiği konserde Girne Rocks Hotel’de sahne aldı. Konserin ilk gecesinde Bülent Ersoy’un isteğini kırmayan Nil Burak, Divayla düet yaparak geceye renk kattı

Türk Sanat Müziğinin divası Bülent Ersoy iki gece üst üste verdiği konserde önceki akşam Girne Rocks Hotel’de sahne aldı. Ersoy sahnede adeta rüzgar gibi esti. Sahneye çıktığı konserinde göğüs dekolteli mavi kıyafet ve fön çektirdiği mavi saçları ile çıkan sanatçı dikkatleri yine üzerine çekti.

Muhteşem sesiyle gönüllere taht kuran güçlü yorumcu Bülent Ersoy, sahnesinde dillerden düşmeyen şarkılarını eğlence severlerle hep bir ağızdan seslendirdi. Diva konuklarına adeta müzik ziyafeti çekti.

Nil Burak sahneye çıktı

Bülent Ersoy’u dinleyenler arasında Türkiye’deki temsilcimiz Nil Burak, Türkiye’nin ünlü modacısı Nur Yerlitaş ve Türkiye’nin ünlü sanatçısı Emel Müftüoğlu’da vardı. Ersoy, Nil Burak’ı sahneye davet etti. Bülent Ersoy’un isteğini kırmayan Nil Burak, Bülent Ersoy’la beraber düet yaparak geceye renk kattı.

Mehmet Ali Erbil kırdı geçirdi

Bülent Ersoy konseri öncesinde sahneye çıkan muzip komedyen Mehmet Ali Erbil her zamanki gibi konuklara takılarak espri üstüne espri patlatıp salonu kahkahaya boğdu. Konuklara takılmadan edemeyen Mehmet Ali Erbil kendisini izleyenlere esprileri ve muziplikleriyle eğlenceli saatler yaşattı.