28 Ocak 2017

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Disiplin Affetmedi

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Disiplin Affetmedi
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KTFF Disiplin Kurulu, hazırlık maçında yaşanan olaylar sonrasında Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü Başkanı Redif Nurel’e 30 gün hak mahrumiyeti, Mehmetçik Kulübü’ne de 2 maç saha kapama cezası verdi

 

 

K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mehmetçik ile Merit Alsancak Yeşilova arasında 25 Ocak Çarşamba günü oynanan olaylı hazırlık maçının ardından Disiplin Kurulu ceza yağdırdı.

KTFF Disiplin Kurulu, Mehmetçik Stadı’nda oynanan müsabakada yaşanan olaylarla ilgili müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve spor ahlakına aykırı davranışları nedeniyle Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü Başkanı Redif Nurel’e 30 gün hak mahrumiyeti cezası verirken kulübe de 500 TL para cezası kesti.

Kurul, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Mehmetçik’e 2 maç saha kapatma cezası verdi. Ayrıca, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratları ile ilgili ise bu fiilin ilk kez işlenmiş olmasından dolayı Mehmetçik’e “ihtar” cezası uyguladı.

 

Gönyeli gençleri hükmen galip

Disiplin Kurulu, Gönyeli ile Bostancı Bağcıl arasındaki A2 1.Lig Beyaz Grup müsabakasında maça çıkmayan Bostancı Bağcıl’ı hükmen mağlup sayarak müsabaka skorunu 3-0 Gönyeli lehine tescil etti.

 

Kırmızı Kartlar

Besim Denizalp                    Serdarlı                 1 Maç

 

4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı olan futbolcular

Serdar Özer                         Serdarlı

Emre Ozalın                          Doğancı

Ersen Esmerarslan              B.Bağcıl

Mehmet Barkınay               Gönyeli

Mehmet Kanat                     Ozanköy

Hüseyin Ermiş                      Esentepe

İsmail Saygılı                         Yalova

Boybeyi Koç                         Değirmenlik

Emir Alp Üzel                       Değirmenlik

 

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