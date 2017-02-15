DİSİ ELAM’a kuyruk oldu

ELAM’ın önerisi Rum meclisinden geçerken, sadece kuzeyde değil, Güney’de de siyaseti gerdi. Müzakereciler dün bir araya gelemezken, ana muhalefet AKEL iktidara ağır suçlamalarda bulundu

MÜZAKERECİLER GÖRÜŞMEDİ: 1950 plebisitinin Rum okullarında kutlanması kararı, müzakere masasına bomba gibi düştü. Mustafa Akıncı söylediğini yaptı, müzakereciler görüşmesi dün gerçekleşmedi. Akıncı bugün Eide ile görüşecek. Yarınki liderler görüşmesinin gündemi de kriz

RUM SİYASETİ KARIŞTI: Irkçı- faşist ELAM örgütünün önerisi ve DİSİ’nin dolaylı desteği ile yaşam bulan karar, Rum siyasetini de karıştırdı. AKEL, Kıbrıs müzakere sürecinde ciddi destek verdiği Rum lider Anastasiadis’i ve iktidardaki DİSİ partisini sert bir dille eleştirdi, DİSİ’yi ELAM’a kuyruk olmakla suçladı

AKINCI GİDECEK: Akıncı, bugün özel temsilci Espen Eide ile bir araya gelecek. Akıncı, Perşembe günkü liderler görüşmesine de katılacak. Akıncı’nın yaşananlarla ilgili düşüncelerini Anastaiadis’in yüzüne söyleyeceği, müzakerelerin özüne yönelik bir görüşme ise yapmayacağı öğrenildi

“KOMİK OLDUK”: Rum müzakere heyetinin önemli isimlerinden Tumazos Çelebis, çok ciddi bir çözüm fırsatının kaybedilmek üzere olduğunu söyledi. Çelebis, alınan kararın sürece ciddi zarar verdiğinin görüşülmesi gerektiğini belirterek, “Çok komik olduk” ifadesini kullandı

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu Enosis plebisiti konusunda Rum Meclis çoğunluğun aldığı kararın, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sürece ciddi soruna neden olduğunun aşikar olduğunu söyledi.

“Mesele, yaratılan hoş olmayan durumun göğüslenmesi için bundan sonra ne yapacağımızdır. Hükümet partisi DİSİ başkanının, bu hareketin zamansız olduğunu kabul etmesi yeterli değildir. DİSİ’nin oylama sırasında çekimser kalması, gerçekte olumlu oy kullanmakla aynı anlama geldi. DİSİ’nin bu konuda sorumluluğu vardır, ELAM’ın kuyruğu haline geldi ve bu durumun yaratılmasına katkıda bulundu” diyen AKEL Sözcüsü, Anastasiadis’in, söz konusu Rum Meclis kararının Kıbrıs Rum tarafına sorumluluk yüklenmesi için istismar edilmesine izin vermeyeceği yönündeki sözlerinin yaratılan sorunu çözmeye yeterli olmadığını ifade etti.

AKEL Sözcüsü, açıklamasında “Anastasiadis’in şu an yapması gereken şey, müzakere sürecinin devamı için zorlukların aşılması yönünde girişim üstlenmesidir” dedi.

Çelebis: Çok komiğiz

Rum müzakere heyeti üyesi Tumazos Çelebis, Rum meclisinin Enosis plebisitinin okullarda kutlanması konusunda almış olduğu kararla ilgili olarak “bu kadarı almadan çok düşünmemiz gerekirdi, çünkü Türk tarafının bu tepkiyi göstereceğini biliyor ve bekliyorduk” dedi.

“Yürütülen müzakerelerin yakın zamanda, perspektifini yitireceğini, o zaman da Kıbrıs sorununu çözümünü unutun” diyen Çelebis, başkanlık seçimine yönelik hazırlıkların gündeme geldiği bu günlerde yapmaları gereken şeyin, müzakerelerde önemli konuları görüşmek ve daha ileriye gidilip gidilemeyeceğine bakmak olduğunu söyledi.

“Durum çok kritiktir. Müzakere etmemiz gereken konular ayrıntılar değil, esaslardır. Öze bakmamız gerekir ve eğer bir anlaşmaya varacaksak varacağız, varmayacaksak ne yapacağımıza bakacağız” diyen Çelebis “Eğer bir yıl içinde bilgisayarı yeniden açıp Kıbrıs sorununu bıraktığımız gibi bulacağımızı sanıyorsak, çok komiğiz” dedi.