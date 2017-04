“Düğün fotoğrafçıları ile doğru iletişim kurmak hayat kurtarır diyebilir miyiz? Bir yönüyle evet! Düğününüzden geriye yalnızca sonra bile bakıp anılarınızı tazeleyeceğiniz mutlu kareler kaldığını düşünürsek bir düğün gününün en önemli detayının düğün fotoğrafları olduğu söyleyebiliriz. “

Dış çekim mekanları

En güzel düğün fotoğrafları nerede çekilir sorusuna cevap vermeden önce nasıl bir çekim istediğinizi düşünüp karar vermeniz gerekli. Tarihi bir mekanın atmosferinde mi, mevsim tonlarının tümünü içinde barındıran doğal bir alanda mı, yoksa fotoğrafa değişik bir hava katabilecek bir yerde mi? En doğru kararı vermek için düşündüğünüz mekanları içeren farklı fotoğraflara bakmanızı, mümkünse mekana gitmenizi ve çekim hakkında detaylı bir konuşma yapmanızı öneririz.

İletişim çok önemli!

En önemli günün fotoğraflara en iyi şekilde yansıması için öncelikle birlikte çalışacağınız düğün fotoğrafçısı ile iletişiminizin çok iyi olması gerekir. Her düğün farklı ve kendine özel olduğu gibi her fotoğrafçının da kendine özel bir tarzı vardır.Düğün fotoğrafçınıza sormanız gereken 10 soruyu sorarak her şeyi netleştirip, düğün fotoğrafçısının sizin nasıl bir çekim istediğinizi oldukça iyi anlamasını sağlamalısınız. İyi bir iletişimin verdiği rahatlık fotoğraflara da yansımalı ki doğal pozlar yakalanabilsin. Pozlu dış çekim çalışmalarında dahi doğallık ön planda olmalıdır.

Görünmez bir fotoğrafçı

En güzel düğün pozları için ışık, arka plan, doğal anları pozlamak ne kadar önemliyse, fotoğrafçının yaptığı işe olan tutkusu, orada olmayı sevmesi ve bundan keyif alması da diğerleri kadar önemlidir. Bazen de fotoğrafçının davetlilerin arasında dolaşırken görünmez olması gerekli. Ekipmanlarının da buna uygun olması şart. Flash kullanmadan uzaktan çekim yaparak anın büyüsünü bozmadan en iyi kareleri yakalayabilmeli.

Çekimlerde bunlara dikkat!

İç ve dış çekimlerde ışığı doğru kullanmak çok önemli. Özellikle yaz çekimlerinde dış çekim için en uygun saatler öğleden sonra 16.00 – 18.00 arası. Öğlen direkt gün ışığında çekim yapılacaksa ışık doğrudan değil yansıtıcılarla kullanılmalı. Yaz aylarında dış çekimler için damadın yedek bir gömlek bulundurmasında fayda var. Farklı fotoğraflar için değişik aksesuarlar kullanılmalı. İç mekanda ise mekanın görselliğini en iyi şekilde kullanmak çok önemli. İlk defa çekim yapılacaksa mutlaka önceden gidip mekanı en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinize bakıp, ön çekim yapmalısınız.

Düğün hikayesi çekimleri

Düğünde hikaye fotoğrafçısıyla fark yaratmak istiyorsanız, doğru zamanda doğru kareyi yakalamak çok önemli. Gelinle damadın birbirlerini gördükleri ilk an, bir anda patlayan konfetiler arasından beliren yüzler, hüzünlü bakışlarla kızını seyreden bir baba ve beklemediğiniz ama o an orada yaşanan tüm ayrıntılar… Hikaye çekiminde en az iki fotoğrafçının olması şart. Örneğin nikahın kıyıldığı an gelin ve damat üzerinden fotoğraflanırken, ailelerinin o andaki duyguları da diğer objektiften fotoğraflara mutlaka yansımalı.