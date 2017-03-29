Dipkarpaz’da feci ATV kazası!

Dipkarpaz’da bugün meydana gelen trafik kazasında Naz Dağ’ın 4 ayak parmağı koptu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, kaza bugün saat 13.00 sıralarında, Dipkarpaz da İstanbul Sokak üzerinde, Yunus Dağ, yönetimindeki ATV araç ile kızı Naz Dağ ile seyrettiği sırada Naz Dağ’in sağ ayağının ATV’nin zincirine sıkışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu 2.5 yaşındaki Naz Dağ’ın 4 ayak parmağı koparak yaralandı.

Naz Dağ, kaldırdığı Lefkoşa Devlet hastanesi nde yapılan tedavinin ardından ailesi tarafından Türkiye ye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.