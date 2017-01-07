DİMES’de 16 milyon liralık vurgun

Son yılların en büyük yolsuzluklarından biri, ünlü meyve suyu içeceği Dimes Gıda Tic. AŞ’de yaşandı. Şirketin 21 yıllık muhasebe müdürü Ayhan Şahin, son 5 yıl içerisinde zimmetine 16 milyon lira geçirdiği tespit edilince tutuklandı, servetine el koyuldu

Büyük vurgun, şirket hesaplarında son dönemde ortaya çıkan dengesizliklerin ve şirketin kâr payının hızla düşmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı. Bu incelemede, son 5 yılda muhasebe sorumlusu Ayhan Şahin’in 59 ayrı para hareketiyle zimmetine toplam 15 milyon 760 bin 150 lira geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine şirket, Tokat Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre, soruşturma kapsamında Şahin’in kendisi ve çocukları üzerine toplam 19 lüks daire, yüz dönüm arazi, 6 adet son model lüks otomobil satın aldığı ortaya çıktı. Şahin’in banka hesabında nakit 7.5 milyon lira olduğu da tespit edildi. Geçen aralık ayında gözaltına alınan Şahin, polis ifadesinde kendisine isnat edilen suçlamaları kabul ederek bahse konu parayı geri ödeyeceğini beyan etti.

Avukatı: ‘adliye kapatılsın’

Şahin’in avukatlığını, bir dönem Ergenekon davasında da tutuklu kalan Avukat Yusuf Erikel üstlendi. Erikel, Adalet Bakanlığı’na bir dilekçe ile başvurarak, “FETÖ benzeri bir yapılanmayı Tokat Adliyesi’nde tespit ettiğini; bazı hâkim, savcıların müvekkiline tezgâh kurarak tutuklanmasını sağladıklarını; adı geçen şirket yöneticilerinin kendi usulsüzlüklerini kapatabilmek adına müvekkiline iftira attıklarını ve ailesinden miras kalan malları bile elinden aldıklarını” iddia ederek, adliyenin tamamen kapatılmasını talep etti.

DİMES’ten açıklama geldi

Yaşanan vurgun skandalı sonrası ilgili yasal süreç haklkında DİMES’ten yazılı açıklama geldi. 60 yıla yakın bir süredir Türkiye ekonomisi ve toplum için değer üreten kurumumuz, tüm faaliyetlerini yasalara ve ahlaki ilkelere tavizsiz bir uyum içerisinde yürütmektedir.

Kurumumuza karşı işlemiş olduğu, emniyeti suistimal ve diğer mali suçlara yönelik, bizzat kendisinin ikrarı ve suçun varlığını gösteren delillerin mevcudiyeti neticesinde, şirketimizle ilişiğini keserek; hakkında şikâyetçi olduğumuz eski Finans ve Mali İşler Müdürünün, tutuklanmasına sayın mahkemece karar verilmiş olup, tutukluluk hali devam etmektedir. Söz konusu kişinin, bu aşamadan sonra başlayan; sadece kurumumuzu değil, adli ve idari makamların itibarını da hedef alan asılsız iddiaları ile ilgili olarak da, yasaların gerektirdiği adımlar, kararlılıkla atılmıştır ve atılmaya devam edilecektir.

Kurumumuz faaliyetleri her zaman olduğu gibi kararlılık ve disiplinle sağlıklı bir şekilde devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.