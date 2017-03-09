Dilan Çiçek Deniz, bilinmeyenlerini anlattı

“KENDİMİ SEVMEDİĞİM GÜNLER OLUYOR”

Kendinizden memnun musunuz, sorusuna; “Bazen kendimi sevmediğim günler oluyor ama sonra kendimle barışıyorum” diyerek herkesi şaşırttı

Ben bu dünyaya gelmiş olmaktan, bu hayatı yaşıyor olmaktan çok mutluyum her şeyden önce. Ailemden, işimden, arkadaşlarımdan, çevremden, yaşadığım yerden, her sabah sevdiğim işi yapmak için uyanıyor oluşumdan memnunum. Kişi genel anlamda hayattan memnun olunca, kendisini çok da terazinin bir tarafına koyup tartmıyor. Mutsuz günlerimiz de oluyor, yorgun da oluyoruz; bazen kendimi sevmediğim günler de oluyor ama bu, hayatın genel akışı içerisinde var. Kendimi sevmediğim zamanlar, kendimi karşıma alıp, “Bak şunları şunları yanlış yapıyorsun!” diyorum; kendimle barışıyoruz…