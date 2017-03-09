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09 Mart 2017

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Dilan Çiçek Deniz, bilinmeyenlerini anlattı

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Dilan Çiçek Deniz, bilinmeyenlerini anlattı
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‘Bodrum Masalı’nda Su karakterine hayat veren oyuncu Dilan Çicek Deniz, dergiye verdiği röportajda diziyle birlikte değişen hayatından, kendisini nasıl hissettiğine dair tüm sorulara yanıt verdi.

 İki sene önce Türkiye güzellik yarışmasında ikincilik tacını giyen Dilan Çiçek Deniz, Instyle’a hakkında merak edilenleri anlattı.

“KENDİMİ SEVMEDİĞİM GÜNLER OLUYOR”

Kendinizden memnun musunuz, sorusuna; “Bazen kendimi sevmediğim günler oluyor ama sonra kendimle barışıyorum” diyerek herkesi şaşırttı

Ben bu dünyaya gelmiş olmaktan, bu hayatı yaşıyor olmaktan çok mutluyum her şeyden önce. Ailemden, işimden, arkadaşlarımdan, çevremden, yaşadığım yerden, her sabah sevdiğim işi yapmak için uyanıyor oluşumdan memnunum. Kişi genel anlamda hayattan memnun olunca, kendisini çok da terazinin bir tarafına koyup tartmıyor. Mutsuz günlerimiz de oluyor, yorgun da oluyoruz; bazen kendimi sevmediğim günler de oluyor ama bu, hayatın genel akışı içerisinde var. Kendimi sevmediğim zamanlar, kendimi karşıma alıp, “Bak şunları şunları yanlış yapıyorsun!” diyorum; kendimle barışıyoruz…

 

DİZİ İÇİN BODRUM’A YERLEŞTİ

‘Bodrum Masalı’ dizisi için hayatını Bodrum’a taşıya Deniz, orada yaşamaktan mutlu olduğunu şu sözlerle anlatıyor:

“Burayı çok seviyorum. Küçük bir evim var. Sabah kalkıp bahçede oturup kahvaltımı hazırlıyorum. Deniz kenarında yürüyüş yapıyorum. Bakkala giderken köpeklerle, tavuklarla, ineklerle beraber yürüyoruz. Spor yapıyorum. Her gün düzenli olarak koşuya çıkıyorum. Benim çocukluğum Antalya’da geçti; güneşi, denizi, bahçeleri severim. Arada kafa dinlemeyi severim, sükuneti severim. Burada da sevdiğim her şey var.”

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