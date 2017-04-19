En Üst

19 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Dikkat! Lefkoşa’da elektrik kesintisi

Tarih:
Bir yorum bırakın
78 Görüntüleme
Dikkat! Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Haber İçi Üst
Paylaş7
+1
Paylaş
Pin

Şebeke çalışmaları nedeniyle Lefkoşa’da yarın 09.00’dan itibaren 8 saat süreyle dönüşümlü elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, saat 17.00’ye kadar sürecek kesintiden bölgeler yaklaşık yarım saatlik sürelerle etkilenecek.

Açıklamaya göre, dönüşümlü kesintiden etkilenecek bölgeler; Yenişehir, Lefkoşa Polis Müdürlüğü bölgesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Golden Tulip Otel, Surlariçi, Atleks Sanverler Ortaokulu, Şht. Mustafa Ruso Caddesi (Muhtar Yusuf Galleria ile Soyak evleri arası bölge), Küçük Kaymaklı’nın bir bölümü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Osmanpaşa Caddesi ile Merit Otel civarı.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş7
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King