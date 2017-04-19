Dikkat! Lefkoşa’da elektrik kesintisi

Şebeke çalışmaları nedeniyle Lefkoşa’da yarın 09.00’dan itibaren 8 saat süreyle dönüşümlü elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, saat 17.00’ye kadar sürecek kesintiden bölgeler yaklaşık yarım saatlik sürelerle etkilenecek.

Açıklamaya göre, dönüşümlü kesintiden etkilenecek bölgeler; Yenişehir, Lefkoşa Polis Müdürlüğü bölgesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Golden Tulip Otel, Surlariçi, Atleks Sanverler Ortaokulu, Şht. Mustafa Ruso Caddesi (Muhtar Yusuf Galleria ile Soyak evleri arası bölge), Küçük Kaymaklı’nın bir bölümü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Osmanpaşa Caddesi ile Merit Otel civarı.