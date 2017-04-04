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04 Nisan 2017

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Kıbrıs

Dikkat elektrik kesintisi var…

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Dikkat elektrik kesintisi var…
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Gazimağusa ve Güzelyurt bölgesinde elektrik kesintisi

Proje çalışmaları nedeniyle yarın Gazimağusa ve  Güzelyurt  bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak

Kıb-Tek Güzelyurt ve Gazimağusa Amirlikleri’nden yapılan açıklamalara göre,  Gazimağusa bölgesindeki kesinti,  09.00-16.30 saatleri arasında; Çayönü,Güvercinlik, Köprü, İncirli, Düzce,Güvercinlik ve Mutluyaka kavşağı,Tuzla ,Eski Lefkoşa-Gazimağusa yolu (DAÜ yolu) üzerindeki tesis ve konutları kapsayacak.

Güzelyurt bölgesinde ise   09.00-15.000 saatleri arasında Cengizköy , Çamlıköy , Cengiz Topel Hastanesi ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

 KARAAĞAÇ, ESENTEPE VE BAHÇELİ’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Öte yandan Karaağaç bölgesinde yapılacak proje çalışmasından dolayı yarın Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli’de elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 12:00-15:00 saatleri arasında yapılacak.

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